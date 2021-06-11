Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Corais têm protetor solar natural que atenua efeitos das mudanças climáticas

O aquecimento global faz os cnidários expulsarem as algas que lhes fornecem alimento, blindagem do Sol e as cores vivas características. Mas algumas espécies resistem melhor a esse processo.

Por Luisa Costa 11 jun 2021, 16h20 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h36
Foto de um coral da espécie Montipora capitata.
 (Larry Basch/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Corais têm protetor solar natural que atenua efeitos das mudanças climáticas Priorizar nos meus resultados Google

Os corais são animais cnidários – a mesma classificação das anêmonas e águas-vivas. Eles não são gelatinosos porque, ao contrário de seus primos, são revestidos por um esqueleto calcário. Em bom português, corais têm casquinha. 

Essa casca crocante de carbonato de cálcio é forrada por minúsculas algas chamadas zooxantelas. Elas são extremamente coloridas e fazem fotossíntese. Parte do alimento que elas produzem com auxílio da luz do Sol é entregue para os corais como um pagamento.

Os corais precisam desse alimento para sobreviver porque são animas sésseis – ficam parados no lugar, incapazes de caçar a própria comida. De quebra, as as zooxantelas ainda filtram a radiação ultravioleta (UV). A mesma que queima a pele e pode causar câncer de pele em nós.

Quando a água dos oceanos fica quente demais, as zooxantelas começam a produzir compostos nocivos, e aí os corais as expulsam. Esse processo é chamado de branqueamento, pois sem as algas, as cores vivas desparecem e resta apenas o esqueleto calcário – que fica com uma cor branca encardida, acinzentada.

Siga

O problema não é só estético, claro. Os corais passam fome se não houver ninguém fazendo fotossíntese para eles.

Continua após a publicidade

Os indivíduos que sobrevivem têm sua reprodução afetada: a incidência excessiva de luz solar causa mutações genéticas e pode afetar, por exemplo, a capacidade de nadar dos espermatozoides. (Pois é, não estranhe: se corais são animais, eles têm espermatozoides.)

Isso acontece porque a radiação UV pode danificar o DNA das mitocôndrias, usinas microscópicas que fornecem energia para fazer o rabinho balançar. As mitocôndrias, de fato, fornecem a energia necessária para todas as atividades de todos os seres vivos, de modo que danificá-las não é uma boa. 

Continua após a publicidade

Biólogos do Smithsonian Conservation Biology Institute, nos Estados Unidos, pesquisaram as consequências do branqueamento de duas espécies de coral do gênero Montipora, ambas naturais do Havaí. A expulsão das algas rolou em 2014 e 2015. As espécies são conhecidas em inglês como blue rice coral brown rice coral, e não há versões em português para esses nomes. Sendo assim, para os fins deste texto, vamos batizá-los de “azuis” e “marrons”. 

 

 

Os pesquisadores relatam que os corais azuis apresentaram motilidade espermática de cerca de 90% após os eventos de branqueamento, enquanto os corais marrons não conseguiram se recuperar tão bem: seus gametas ficaram com apenas 63% da gingado original, o que dificulta um pouco o trabalho de alcançar os óvulos.  

Continua após a publicidade

A equipe afirma que a principal diferença entre as espécies está em sua proteção contra os raios UV. Os corais azuis parecem reter melhor o pigmento das algas que fornece proteção contra o Sol, o que reduziria o impacto das mudanças climáticas em sua capacidade de se reproduzir com sucesso.

Ao estudar o papel desse protetor solar natural na resistência dos corais ao aquecimento dos oceanos, nós entendemos melhor por que algumas espécies estão mais preparadas para sobreviver e se adaptar a ambientes hostis do que outras – e podemos até usar truques dos cnidários Bruce Willis para salvar os corais que não são tão duros de matar. 

Publicidade
TAGS:
Aquecimento global
CORAL
Efeito estufa
Oceanos
Raios Ultravioletas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).