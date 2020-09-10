Covid-19: IA cria novas receitas para potenciais remédios

À medida que cientistas identificam os primeiros tratamentos com alguma eficácia contra a Covid-19, outro desafio aparece: a produção em escala global.

Um remédio promissor contra o coronavírus pode, devido à maior procura, entrar em falta no mercado – algo que já aconteceu com o remdesivir, por exemplo.

Mas a tecnologia pode ajudar nisso, como prova uma inteligência artificial criada na Universidade de Michigan. Imagine que uma droga tem, em sua estrutura, 12 átomos diferentes. Ainda que a quantidade de átomos nunca mude, eles podem ser organizados de várias maneiras.

A tarefa da IA, batizada Synthia, era exatamente essa: simular novas combinações, mais fáceis de serem sintetizadas. Dessa forma, ela elaborou receitas alternativas para 11 remédios – como o umifenovir, o favipiravir e outros antivirais.