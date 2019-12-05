Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Ciência

Criada pílula anticoncepcional mensal – que pode ser tão eficaz quanto as diárias

Cientistas descobriram como driblar os ácidos do estômago e fazer com que a droga dure mais tempo por lá. Entenda.

Por Ingrid Luisa 5 dez 2019, 15h43 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h10
Scattered Pills on pink background , Medicine concept (Altayb/Getty Images)
Continua após publicidade
Criada pílula anticoncepcional mensal – que pode ser tão eficaz quanto as diárias Priorizar nos meus resultados Google

Tomar pílula anticoncepcional com a regularidade correta não é algo fácil. Para ter o efeito pleno, a mulher precisa lembrar de engolir um comprimido todo dia, exatamente no mesmo horário. Resultado? Muitas esquecem e atrasam o ritual. Por essas e outras, 9% das mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais engravidam todos os anos.

Agora, pesquisadores do MIT e do Brigham and Women’s Hospital, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo um contraceptivo oral que deve ser tomado apenas uma vez por mês, o que pode reduzir gravidezes indesejadas. É verdade que anticoncepcionais mensais já existem – mas, até agora, todos eram da forma injetável, o que não é confortável para todas as mulheres.

A tarefa de desenvolver um suprimento mais duradouro de hormônios que seja consumido de forma simples, como uma pílula, existe há tempos. Mas o estômago se provou um grande inimigo dessas pretensões: qualquer coisa que ingerimos vai direto para um mar de ácidos (o suco gástrico), que corrói tudo o que humanos costumam engolir. Qualquer tipo de medicação oral, como os anticoncepcionais convencionais, por exemplo, é dissolvido rapidamente por lá e direcionado para ser expelido do corpo. É por essa razão que as mulheres precisam tomar uma pílula todos os dias.

A nova pílula mensal, um método menos invasivo que as injeções, pode trazer o mesmo resultado. Tudo porque os cientistas descobriram como driblar os ácidos do estômago. O pulo do gato foi colocar o contraceptivo em uma cápsula revestida de gelatina, que consegue permanecer no estômago após ser ingerida, e gradualmente libera a droga.

Siga
Continua após a publicidade

Essa ideia não veio do nada: em estudos anteriores, a mesma equipe já havia testado cápsulas carregadoras de drogas contra doenças como a malária, tuberculose e até o vírus HIV. Mas, para fazer a nova pílula contraceptiva durar de três a quatro semanas no interior do organismo, cientistas precisaram utilizar materiais mais resistentes do que os usados ​normalmente.

Continua após a publicidade

Para testar possíveis candidatos, os pesquisadores colocaram as pílulas em fluido gástrico simulado. Assim, descobriram quais tipos de polímeros seriam mais adequados à tarefa de não dissolver e ir liberando a droga aos poucos.

Até agora, a alternativa não foi testada em humanas – apenas em 6 porcas. Mas, nos experimentos com animais, ficou claro que as cápsulas poderiam liberar a droga a uma taxa razoavelmente constante por até quatro semanas, mantendo a mesma concentração do medicamento no sangue que uma dose diária de anticoncepcionais normais. Quem ficou empolgada com a ideia, porém, ainda precisará aguardar um bom tempo para contar com a tecnologia. Segundo os pesquisadores, é pouco provável que os testes em humanos comecem antes de 2021.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).