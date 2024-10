“Crianças obesas têm maior risco de esquizofrenia”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia

O alto índice de massa corporal (IMC) na infância aumenta a incidência de esquizofrenia na vida adulta. É o que afirma um estudo publicado por três instituições chinesas.

Qual é a verdade

O estudo (1) usou dados dos projetos PGC e FinnGen, que coletaram DNA e informações médicas de milhares de pessoas em vários países. Os cientistas chineses encontraram uma correlação entre certos genes, associados à obesidade infantil, e maior incidência de esquizofrenia.Mas o raciocínio tem dois problemas.

Primeiro, ter esses genes não é garantia de obesidade. Segundo, e mais importante, correlação não é causa: sobrepeso e esquizofrenia podem coincidir estatisticamente, mas isso não prova que uma coisa provoca a outra. Outros genes, e outros fatores, podem estar envolvidos na esquizofrenia.

Fonte 1. “Evaluating the distinct effects of body mass index at childhood and adulthood on adult major psychiatric disorders”, P Xiao e outros, 2024.

