Deserto na Arábia Saudita recebe neve pela primeira vez

Se você mora no Brasil e nunca saiu do país, há uma chance grande de nunca ter visto neve na vida. O fenômeno climático fica restrito à região Sul do país, com temperaturas mais frias. Temperatura não é tudo quando se trata de neve, visto que um deserto na Arábia Saudita ficou coberto de neve pela primeira vez na história.

Esse registro inédito foi feito em Al-Jawf, região na fronteira saudita com a Jordânia marcada pelas altas temperaturas. A neve apareceu depois de chuvas fortes e granizo na área, num país com precipitação anual extremamente baixa. Segundo a agência de notícias estatal da Arábia Saudita, a neve caiu no dia 2 de novembro.

As fotos das dunas cobertas por neve e dos camelos caminhando num deserto esbranquiçado rodaram o mundo, atraindo famílias e turistas para Al-Jawf. De acordo com a edição do Oriente Médio da revista Wired, até rolaram batalhas de bola de neve.

Por que aconteceu?

De acordo com o Centro Saudita de Meteorologia, a queda brusca de temperatura que levou à neve foi causada por um sistema de baixa pressão atmosférica acima do Mar Arábico, que faz parte do Oceano Índico. Os ventos divergentes das áreas de baixa pressão andam junto de ocorrências climáticas extremas, baixas térmicas e cobertura de nuvens, enquanto áreas de alta pressão tem ventos fracos e céu limpo.

O ar úmido da atmosfera que o sistema de baixa pressão trouxe se misturou com o ar quente do deserto, causando fortes chuvas com trovoada, granizo e a neve que foi vista em Al-Jawf.

Como você deve imaginar, neve também não é algo frequente na vida dos sauditas. O maior país do Oriente Médio tem clima desértico na maior parte de sua área, com temperaturas bem altas durante o dia e uma queda brusca de noite. No verão, as temperaturas médias no país giram em torno de 45 °C, e no inverno elas raramente caem abaixo de 0 °C. Mesmo no outono, estação atual do país, as médias são de 29 °C.

A neve pode render fotos lindas no deserto, mas levantou preocupações para meteorologistas e cientistas que estudam mudanças climáticas. Ocorrências climáticas raras sempre podem acontecer de forma isolada, mas a crise climática atual só intensifica e multiplica eventos extremos.

