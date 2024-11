Diferença entre sabão em pó e sabão líquido para lavar roupas não é tão óbvia

Nathan Kilah é professor de Química da Universidade da Tasmânia . O texto abaixo saiu originalmente no site The Conversation, que publica artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Ao comprar um sabão para lavar roupas, a variedade de opções é desconcertante. Todos os produtos provavelmente deixarão suas roupas mais limpas. Mas qual é o melhor para suas roupas e seu bolso? Você quer roupas brancas mais brancas? Você precisa de enzimas? E qual é a diferença entre um sabão em pó e um sabão líquido? Como sempre, mais conhecimento sobre a química envolvida pode ajudar a responder essas perguntas.

O que é um detergente?

Os ingredientes ativos tanto dos sabões em pó quanto os líquidos para roupas são os “surfactantes”, também conhecidos como detergentes (daí o nome do produto). Normalmente, são moléculas carregadas ou “iônicas”, isto é, que têm duas partes distintas em sua estrutura. Uma parte interage bem com a água, e a outra interage com os óleos.

Essa propriedade útil permite que os surfactantes removam a gordura e a sujeira dos tecidos e as suspendam na água. Os surfactantes também podem formar bolhas.

Sais metálicos dissolvidos na água podem limitar o desempenho dos surfactantes. A chamada “água dura” contém muitos sais de cálcio e magnésio dissolvidos que podem facilmente formar espuma.

Assim, os sabões lava-roupas modernos contêm fosfatos, amaciantes de água e outros “sequestrantes” de metal para impedir a formação de espuma. Os fosfatos, porém, podem provocar a proliferação explosiva de algas em ambientes de água doce. É por isso que as formulações modernas de lava-roupas contêm quantidades menores de fosfatos.

Continua após a publicidade

Muitos produtos também contêm branqueadores ópticos. Esses produtos químicos absorvem a luz ultravioleta e liberam luz azul, o que proporciona o fenômeno do “branco mais branco”, ou da “cor mais brilhante” nas ropupas lavadas.

Os lava-roupas geralmente também contêm fragrâncias. Estes perfumes não são essenciais para a química da limpeza, mas dão a impressão de que as roupas estão “frescas”.

Por fim, alguns detergentes lava-roupas contêm enzimas – falaremos mais sobre elas depois.

O que há no sabão em pó?

Embora os detergentes e os ingredientes para evitar a formação espuma sejam os componentes mais importantes, eles não são os mais abundantes. Os principais ingredientes dos sabões em pó são os sais (como o sulfato de sódio) que adicionam volume e impedem que o pó se aglomere.

Outro sal comum adicionado aos sabões em pó é o carbonato de sódio, também conhecido como soda. A carbonato de sódio (um primo químico do bicarbonato de sódio) ajuda a modificar quimicamente a gordura e a sujeira para que se dissolvam na água.

Continua após a publicidade

Os sabões em pó para lavar roupas também contêm frequentemente agentes oxidantes, como o percarbonato de sódio. Essa é uma combinação estável de carbonato de sódio e peróxido de hidrogênio. Um aditivo conhecido como tetraacetiletilenodiamina ativa o percarbonato para proporcionar um leve efeito de branqueamento.

Do ponto de vista químico, os pós têm uma vantagem: seus componentes podem ser formulados e misturados, mas mantidos separados em uma forma sólida. (Geralmente, é possível ver diferentes tipos de grânulos no sabão em pó para lavar roupas).

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

O que há no detergente líquido para roupas?

Já o principal ingrediente do sabão líquido para roupas é a água. Os demais ingredientes devem ser cuidadosamente misturados. Eles devem ser estáveis no frasco, e funcionar juntos na lavagem.

Os sabões líquidos incluem ingredientes semelhantes aos em pós, como sais alcalinos, sequestrantes de metais, amaciantes de água e surfactantes.

Continua após a publicidade

Os surfactantes em produtos líquidos são geralmente listados como “iônicos” (carregados) e “não iônicos” (não carregados). Tensoativos não iônicos podem ser líquidos por natureza, o que os torna inadequados para formulações em pó. Os surfactantes não iônicos são bons em suspender gorduras na água e não formam espuma.

Os detergentes líquidos também contêm conservantes para evitar que o crescimento de micróbios estrague a mistura.

Assim, também há implicações microbianas para o interior da máquina de lavar. Os produtos líquidos não podem conter os peróxidos (agentes branqueadores leves) encontrados nos produtos em pó. Peróxidos matam micróbios. A ausência de peróxidos nos detergentes líquidos aumenta a probabilidade de formação de biofilmes de mofo na máquina, e a transferência de bactérias entre as peças de roupa.

Como alternativa aos peróxidos, os sabões líquidos normalmente contêm apenas branqueadores ópticos.

Mas os sabões líquidos têm uma vantagem sobre os em pó: eles podem ser adicionados diretamente às manchas antes de colocar a peça na máquina de lavar.

Continua após a publicidade

Uma versão recente de “conveniência” das fórmulas líquidas são as cápsulas de detergente altamente concentradas, conhecidas como “pods”. Coloridos e parecidos com doces, esses produtos foram considerados perigosos para crianças pequenas e pessoas com deficiência cognitiva.

Os pods também removem a opção de adicionar menos detergente se você estiver lavando uma carga menor de roupas, ou apenas quiser usar menos detergente em geral.

E as enzimas?

As enzimas são proteínas que evoluíram naturalmente e foram incluídas nos produtos de lavanderia para remover manchas específicas. Quimicamente, elas são catalisadores – elementos que aceleram reações químicas.

As enzimas são nomeadas de acordo com as moléculas com as quais trabalham, seguidas da terminação “-ase”. Por exemplo, a lipase decompõe gorduras (lipídios), a protease decompõe as proteínas, enquanto a amilase e a mananase decompõem os amidos e os açúcares.

Essas enzimas são derivadas de organismos encontrados em regiões de clima frio, o que as ajuda a funcionar na baixa temperatura da água de lavagem.

Continua após a publicidade

A execução de um ciclo de lavagem excessivamente quente pode danificar ou desnaturar a estrutura da enzima, impedindo-a de ajudar na lavagem. Pense em uma clara de ovo que muda de translúcida para branca durante o cozimento – isso é a desnaturação da proteína.

Se o detergente contiver enzimas, a temperatura de lavagem não deve ser nem muito quente nem muito fria. Como orientação, temperaturas de 15 a 20°C são usadas em testes padrão de lavanderia.

Então é melhor usar sabão em pó ou líquido?

Fazemos escolhas de consumo orientadas por desempenho, psicologia, custo, aroma, considerações ambientais e conveniência.

Vale a pena experimentar diferentes produtos para encontrar o que funciona melhor para você e se adapta às suas necessidades, ao seu orçamento doméstico e às considerações ambientais, como ter embalagem reciclável.

Pessoalmente, lavo a 20°C com metade da dose recomendada de um sabão em pó de cheiro agradável, embalado em papelão reciclável e que contém uma grande variedade de enzimas e uma fonte de peróxido ativado.

Conhecer um pouco de química pode ajudar muito a deixar suas roupas limpas. Os fabricantes de lava-roupas, no entanto, nem sempre divulgam a lista completa de ingredientes na embalagem de seus produtos.

Se você quiser obter mais informações sobre o que está no seu produto, pode ser útil consultar o site do fabricante. Você também pode se aprofundar um pouco mais lendo documentos chamados Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Produtos que contêm substâncias químicas potencialmente perigosas devem ter uma FISPQ.