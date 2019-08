Dossiê #3: Maconha medicinal

A maconha já não é uma droga tão ilegal quanto foi um dia. Nos EUA, 11 estados já legalizaram seu consumo recreativo. A lei que liberou o uso no Canadá completou um ano. No Brasil, a situação é bem diferente. Desde 2015, a Anvisa permite o uso de medicamentos baseados em princípios ativos da cannabis, mas a liberação da maconha em si ainda parece bem distante. Será que isso tem chance de acontecer algum dia?

Conversamos com Tarso Araújo, autor do livro “Almanaque das Drogas”, e Denis Russo Burgierman, também autor de um livro sobre o tema, “O Fim da Guerra”. Os dois são os idealizadores do documentário “Ilegal”, que foi produzido pela SUPER em 2014 e aborda o uso medicinal da maconha. Bruno Garattoni e Ana Carolina Leonardi, editores da SUPER, participam do debate.