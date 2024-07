Dragões-de-komodo têm dentes cobertos de ferro

Como se os dragões-de-komodo já não fossem suficientemente fascinantes (e com uma certa aura de criatura mitológica), cientistas fizeram uma nova descoberta sobre esses animais: eles têm dentes cobertos por uma camada de ferro.

O revestimento foi descoberto pelos biólogos do King’s College de Londres. Ele ajuda a manter as bordas serrilhadas dos dentes dos dragões-de-komodo afiadas. É a primeira vez que algum animal é encontrado com uma cobertura assim, uma adaptação evolutiva predatória que nunca tinha sido percebida na espécie surgida na Indonésia.

Os pesquisadores descobriram o revestimento de ferro quando observaram um pigmento laranja nos cantos dos dentes dos dragões-de-komodo. O esmalte que cobria os dentes continha ferro concentrado, deixando a arcada do animal mais dura e resistente, ajudando-os a rasgar suas presas.

O estudo publicado na Nature Ecology & Evolution na última terça (24) analisou os dentes de diversos espécimes de dragões-de-komodo e de outros répteis vivos e extintos. Esse revestimento de ferro estava mais visível nos lagartos da Indonésia, mas também foi encontrado em outras espécies.

Dinossauros também?

Os dragões-de-komodo são os maiores lagartos vivos, podendo chegar a três metros de comprimento e pesar 80kg. Eles são nativos das ilhas de Komodo, Rinca, Gili Motang e Flores, todas na Indonésia.

Com sua mordida venenosa que impede a coagulação do sangue das presas e leva as vítimas ao choque hemorrágico, os dragões-de-komodo atacam desde pássaros pequenos até os enormes búfalos-d’água. Às vezes, o apetite deles é tão grande que chegam até a atacar e comer outros dragões-de-komodo.

Já houve casos de humanos mortos pela mordida venenosa do dragão. Uma criança morreu em 2007, e uma pessoa pegando frutas morreu em 2009 após cair da árvore e ser mordida por dois lagartos.

Os bichos com os dentes de ferro estão em perigo de extinção. Por causa de destruição do habitat natural e caça ilegal, só cerca de 3.500 indivíduos ainda existem soltos, na natureza.

Os dentes dos dragões-de-komodo são muito similares a outros animais, já extintos há milhares de anos: os T. Rex. No estudo sobre o esmalte dentário dos lagartos da Indonésia, os pesquisadores usaram esses dados para pensar como os dentes dos dinossauros podem ter sido usados.

A evidência da cobertura rica em ferro nos dentes de muitos répteis atuais não foi encontrada em nenhum fóssil de dinossauro. Mesmo assim, os pesquisadores acreditam que o esmalte dentário pode ter existido em carnívoros pré-históricos, só que o ferro se perdeu com o tempo. É o que parece ter acontecido com parentes extintos dos dragões-de-komodo, que não apresentam evidência de ferro em seus fósseis.

