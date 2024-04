Eclipse solar total acontecerá nesta segunda-feira (8); veja como acompanhar

Um raro eclipse solar total acontecerá na próxima segunda-feira (8). Infelizmente, o fenômeno não será visível no Brasil. Só quem estiver na América do Norte – partes do México, Estados Unidos e Canadá – poderá viver a experiência ao vivo.

A boa notícia é que dá para acompanhar pela internet. A própria Nasa fará uma transmissão ao vivo neste link. O programa vai ao vivo às 14h do horário de Brasília no dia 8 e deverá durar até às 17h. Além de imagens do eclipse em diversas localidades, a transmissão também deve contar com especialistas respondendo dúvidas e explicando a ciência por trás do fenômeno.

O Observatório Nacional, órgão de pesquisa brasileiro ligado ao Ministério da Ciência, também transmitirá o eclipse em seu canal do YouTube.

Eclipses solares acontecem quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz da estrela e deixando parte do nosso planeta na sombra – como se o próprio Sol tivesse desaparecido. Ele pode ser parcial ou total, dependendo do quanto de luz é bloqueada.

Nesta segunda-feira, a duração do eclipse também vai depender da localização; em algumas cidades na América do Norte, os moradores poderão ficar no escuro total por até quatro minutos.

Na foto abaixo, a faixa na diagonal representa as regiões que conseguirão ver o eclipse total, começando do México e terminando no Canadá.

Estima-se que cerca de 30 milhões de pessoas irão vivenciar a experiência – um número grande. No último eclipse total que ocorreu nos EUA, em 2017, só 12 milhões conseguiram presenciar o dia virar noite.

Depois de segunda, um eclipse total só poderá ser visto novamente nos EUA continental em agosto de 2044, daqui 20 anos. Por isso mesmo os habitantes estão se preparando para a experiência rara. Dados da empresa americana AirDNA mostram que o aluguel de casas pelo Airbnb disparou na “faixa” em que o eclipse será visível. No Canadá, várias cidades cancelaram as aulas no dia 8 para todos se preparem para o eclipse.

No Brasil, o próximo eclipse solar está previsto para acontecer no dia 2 de outubro – mas será apenas parcial.