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Ciência

Empresa começa a plantar árvores transgênicas nos EUA

Espécie desenvolvida pela Living Carbon recebeu um gene de alga - por isso, faz melhor a fotossíntese e cresce 50% mais depressa; ambientalistas temem propagação descontrolada

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 mar 2023, 13h32 | Atualizado em 18 abr 2023, 15h20
Foto de duas mudas de árvore plantadas em vasos.
 (Living Carbon/Divulgação)
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As árvores, criadas pela empresa americana Living Carbon, são álamos (uma espécie alta, de até 30 metros, típica da Europa) que receberam um gene da alga C. reinhardtii – e, graças a isso, supostamente têm maior capacidade de fazer fotossíntese (1).

O truque está numa enzima chamada RuBisCo (ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase), que as plantas usam para capturar o CO2 do ar, produzir glicose e liberar oxigênio. Normalmente, a RuBisCo erra bastante: em 20% das vezes, ela pega uma molécula de oxigênio do ar, e não de CO2.

Quando isso acontece, a planta executa um processo chamado fotorrespiração, que é bem menos eficiente. As árvores da Living Carbon, que foram plantadas no estado americano da Geórgia, não têm esse problema – e, por isso, crescem 50% mais rápido. Veja uma muda na imagem acima – a planta transgênica é a da esquerda. 

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Elas causaram preocupação entre ambientalistas, que temem a propagação descontrolada da planta transgênica. A empresa diz que suas árvores são fêmeas e não produzem pólen, e por isso se reproduzem pouco.

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Fonte 1. Enhanced photosynthetic efficiency for increased carbon assimilation and woody biomass production in hybrid poplar INRA 717-1B4. Y Tao e outros, 2022. Plantio em área florestal realizado em fevereiro de 2023

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