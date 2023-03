Engenharia genética em casa

A empresa se chama ODIN, foi fundada por uma biofísica da Universidade de Chicago, e é a primeira a comercializar kits genéticos para leigos.

O da foto é o Plant Genetic Engineering Kit (US$ 149), e vem com todos os materiais necessários para plantar a Nicotiana tabacum e alterar seu DNA: sementes, terra, instrumentos básicos e uma amostra de bactéria Agrobacterium, que contém três genes modificados – e você mesmo cultiva, numa placa de petri, para então injetá-la na planta.

A bactéria irá transferir esses genes para as células da N. tabacum, cujas folhas mudarão de cor. Já o Genetic Design Starter Kit (US$ 39) vem com uma amostra da bactéria E. coli e plasmídeos (moléculas de DNA) com fragmentos genéticos de uma água-viva: ao injetá-los na bactéria, ela se torna fluorescente, brilhando na cor verde.

A ODIN também oferece o Home Lab Kit (US$ 1.769), que inclui células humanas da linhagem HEK293 (são células de rim, muito usadas em experiências de laboratório) mais os materiais necessários para modificá-las, e o Frog Gene Therapy Kit (US$ 2.000), com seis sapos, gaiolas, materiais e instruções para alterá-los geneticamente.

