Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Ciência

Entenda como funcionam os anticoncepcionais de microagulhas

Eles são autoaplicáveis, baratos, têm longa duração — e podem ser o futuro da contracepção.

Por Maria Clara Rossini 14 nov 2019, 18h25 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Georgia Tech/Reprodução)
Continua após publicidade
Entenda como funcionam os anticoncepcionais de microagulhas Priorizar nos meus resultados Google

Encontrar o anticoncepcional perfeito é tão impossível quanto encontrar uma pessoa perfeita. Efeitos colaterais, altos preços e desconforto são só alguns dos inconvenientes que afetam as mulheres que optam por usá-los. Agora, um novo modelo entra em jogo para competir no mercado: o adesivo de microagulhas.

Ele é basicamente um band-aid com pequenos espinhos. A mulher cola o adesivo na pele e deixa ele lá por um minuto. Esse é o tempo necessário para as mini agulhas se separarem do adesivo e penetrarem a pele. Elas carregam os hormônios que vão sendo liberados ao longo do mês, e aí a pessoa só precisa voltar a colar o adesivo no mês seguinte.

adesivo-microagulha-anticoncepcional-1
(Georgia Tech/Reprodução)

O contraceptivo está sendo desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Geórgia e pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Por enquanto ele é apenas um protótipo, mas tudo indica que ele será uma alternativa no futuro. Cada adesivo contém 100 microagulhas biodegradáveis e não é dolorido. Os pesquisadores estimam que ele possa ser produzido em massa por apenas um dólar cada.

Continua após a publicidade

As microagulhas já são usadas pela indústria farmacêutica e de cosméticos. Elas tornam as aplicações de insulina menos dolorosas e são usadas em tratamentos para minimizar a acne e algumas rugas.

Siga

Para quem esquece de tomar a pílula anticoncepcional no mesmo período todos os dias, os anticoncepcionais de longo prazo são um alívio. Em testes feitos em animais, a proteção do adesivo durou mais de um mês após uma única aplicação.

Continua após a publicidade

O hormônio liberado é o levonorgestrel, o mesmo usado no dispositivo intrauterino hormonal (DIU). A grande diferença está na forma que a droga é recebida. Ao contrário das agulhinhas, o DIU é inserido dentro do útero por meio de um procedimento bem desconfortável.

Já existem modelos adesivos de anticoncepcionais que são trocados uma vez por mês, como o Evra, a única marca comercializada no Brasil. O inconveniente é que a usuária precisa ficar com o adesivo colado na pele por três semanas. Nesse meio tempo, o adesivo pode se descolar parcialmente ou totalmente, coçar e irritar a pele.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores conduziram um teste usando adesivos placebos em mulheres da Índia e Nigéria. O adesivo e as agulhas eram os mesmos do protótipo, só que sem os hormônios. Apenas 10% das mulheres disseram que a aplicação doeu um pouco, mas nenhuma delas relatou dor depois de uma hora.

Continua após a publicidade

O adesivo com a droga ainda não começou a ser testado em humanos. Os pesquisadores pretendem aumentar a concentração de hormônios nas agulhas, para que o adesivo seja aplicado uma vez a cada seis meses, ao invés de mensalmente.

Já existem dezenas de métodos contraceptivos diferentes que podem ser usados, mas todos possuem defeitos e dependem do organismo de cada mulher. O principal problema, no entanto, está em países subdesenvolvidos, onde a população não tem acesso a esses recursos. Segundo uma pesquisa publicada no The Lancet em 2018, 44% das gravidezes entre 2010 e 2014 no mundo não foram planejadas.

Continua após a publicidade

Os cientistas esperam que os adesivos possam ser usados em países subdesenvolvidos, onde o acesso à saúde e contracepção é mais restrito. Mas ainda vai demorar um tempo pra ele chegar no mercado. Os primeiros testes clínicos estão previstos para daqui dois ou três anos, e aí se inicia uma série de testes para garantir a eficácia e segurança do dispositivo antes que ele chegue na pele das mulheres.

Publicidade
TAGS:
adesivo
Gravidez
Métodos Anticoncepcionais
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).