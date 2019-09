Entenda de uma vez: Engenharia Genética

Como aconteceu no caso do voo, da eletricidade e de muitas outras invenções humanas, a capacidade de manipular o DNA já existia na natureza havia milhões e milhões de anos antes que o Homo sapiens enfim aprendesse esse truque.

Talvez você se lembre da breve menção a carcaças de vírus enfiadas no genoma humano quando falamos sobre o reino do DNA (na página 49). Bem, isso só é possível porque, em épocas remotíssimas, invasores virais que se imiscuíam nas células de nossos ancestrais acharam maneiras de sequestrar as máquinas moleculares do corpo humano para produzir cópias de seu material genético, cortaram um pedaço da sequência de letras do nosso genoma e inseriram lá dentro os seus próprios genes. É isso o que o vírus da aids continua fazendo até hoje com as pessoas que infecta.

Durante décadas, os biólogos moleculares “hackearam” sistemas como esse dos vírus, ou coisas similares presentes em bactérias, para modificar o DNA dos seres vivos. Ou adotavam até técnicas mais toscas, como bombardear mudinhas de planta com minúsculas esferas de ouro dentro das quais havia pedacinhos de material genético – a ideia era que, na base da porrada, esse DNA se enfiasse na plantinha de algum jeito.

Os engenheiros genéticos estão emprestando da própria natureza ferramentas que permitem a edição cada vez mais precisa do DNA.

O problema é que, mesmo quando isso dava certo, podia acabar dando muito errado. Sem mecanismos que direcionassem em que lugar do genoma as novas informações seriam inseridas, havia a chance de que o trecho de DNA estranho acabasse ficando socado bem no meio de um gene importante.

Desse modo, tal gene deixava de ser “lido” de forma apropriada pela célula, com resultados imprevisíveis e até potencialmente letais, como o aparecimento de câncer (que nada mais é que uma proliferação descontrolada das células causada por alterações genéticas). De fato, efeitos colaterais desse tipo foram os responsáveis por atrasar muitas das iniciativas da chamada terapia gênica – a tentativa de curar doenças por meio da manipulação genética. Alguns pacientes acabaram morrendo durante os testes clínicos, adquirindo ou desenvolvendo doenças como a leucemia (um tipo de câncer do sangue).

Mas as coisas têm mudado bastante ao longo da última década, graças ao emprego de uma nova técnica conhecida como Crispr/Cas9 (pronuncia-se “crísper”). A sigla quer dizer – tome fôlego aí antes de ler – “repetições palindrômicas curtas interespaçadas regularmente e agrupadas”.

A Crispr, para encurtar, é uma adaptação de um processo natural usado por certas bactérias como defesa contra vírus (lógico). Como funciona isso na natureza? Em meio às sequências repetitivas no DNA da bactéria, são armazenados trechos de vírus com os quais ela já entrou em contato no passado. Ou seja, cada “texto” desse tipo no genoma bacteriano serve como uma pequena ficha de catálogo dos inimigos que o micróbio precisou enfrentar. É o sistema de identificação de intrusos.

Esse DNA fica lá, paradão. Mas, se um vírus invadir a bactéria, esse DNA é transcrito para uma versão em RNA, a qual, por sua vez, conecta-se aos trechos correspondentes do genoma do vírus. E aí vem o golpe de mestre: uma proteína chamada Cas (normalmente a Cas9, mas há várias versões), que essencialmente tem a função de picotar DNA, vai até os segmentos “marcados” e os corta, com precisão cirúrgica. Simples assim. Ameaça eliminada.

Não é muito difícil imaginar como isso pode ser adaptado para a engenharia genética. À tesoura molecular da Cas9 é acoplada uma sequência curta de RNA – que equivale a um dos lados complementares da fita de DNA – correspondente às letras do gene que se quer alterar nas células de algum organismo.

Com isso, a Cas9 é guiada, com bom grau de precisão, até o trecho certo do genoma. Nesse ponto, duas coisas podem acontecer: ou a Crispr simplesmente extirpa aquele pedaço do DNA, desligando um gene que está causando problemas, ou ela carrega consigo um terceiro componente,