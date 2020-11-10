Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Espécie “prima” do homem pode ter se adaptado às mudanças climáticas

Crânio de 2 milhões de anos é o mais antigo da espécie Paranthropus robustus e traz pistas sobre a evolução humana.

Por Carolina Fioratti 10 nov 2020, 19h03
Espécie “prima” do homem pode ter se adaptado às mudanças climáticas
 (Universidade La Trobe/Reprodução)
Continua após publicidade
Espécie “prima” do homem pode ter se adaptado às mudanças climáticas Priorizar nos meus resultados Google

Em 2018, durante uma escavação na caverna Drimolen, na África do Sul, Samantha Good, estudante de graduação de antropologia da Universidade da Ilha de Vancouver, encontrou o que parecia ser um antigo crânio humano. Após análises, descobriu-se que aquele fóssil pertencia a um Paranthropus robustus, um antigo “primo” do homem com dentes grandes e cérebro pequeno. O achado, que foi datado em dois milhões de anos, é o mais antigo e bem preservado já encontrado até hoje. 

A relíquia também indica como a espécie pode ter passado por microevoluções durante um período de mudanças climáticas severas, colocando em discussão algumas percepções que os cientistas tinham no passado. O estudo, feito por pesquisadores da Universidade La Trobe de Melbourne (Austrália), foi publicado nesta segunda-feira (9) na revista científica Nature.

De acordo com os pesquisadores, o DNH 155, como foi rotulado, pertencia a um macho da espécie. Mas essa atribuição guardava uma curiosidade: a maior parte dos fósseis encontrados na região de Drimolen parecia pertencer a fêmeas, sendo encontrados mais machos em Swartkrans, uma caverna próxima. A diferença entre machos e fêmeas costumava ser definida pelo tamanho do crânio – com os fósseis das fêmeas sendo menores.

Continua após a publicidade

Mas havia algo estranho nessa história. O fóssil de P. robustus encontrado por Samantha Good era menor do que aqueles vistos em Swartkrans. A teoria sustentada até então, de que fêmeas viviam apenas em um local e machos em outro, não fazia mais tanto sentido.

Siga
Continua após a publicidade

Adaptações sofridas durante mudanças climáticas abruptas podem ser a resposta para essa diferença. Há dois milhões de anos, essa região ao norte de Joanesburgo deixava de ser úmida para se tornar seca e árida. Isso indicava uma mudança na vegetação e, consequentemente, na alimentação da espécie. O P. robustus teria que comer plantas resistentes, tendo músculos de mastigação mais fortes. 

Mas não foi isso que os cientistas identificaram no DNH 155. Tais indícios levavam a crer que o fóssil encontrado e outros vistos em Drimolen não eram necessariamente de fêmeas, mas sim formas anteriores da espécie que não haviam sido submetidos às pressões ambientais. Ou seja, suas mandíbulas ainda não haviam sido fortalecidas para lidar com a vida no clima árido. 

Continua após a publicidade

O P. robustus viveu e provavelmente competiu por recursos com o Homo erectus, ancestral direto do Homo sapiens. O fóssil estava tão bem preservado que os pesquisadores conseguiram até mesmo identificar seus ductos nasolacrimais (por onde as lágrimas escorrem). 

Publicidade
TAGS:
adaptados
Clima
crânio
evolução
fóssil
homo erectus
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).