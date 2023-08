Estas são as fotos de pets mais engraçadas de 2023

Fotinhos fofas de animais de estimação fazem sucesso na internet. Por causa disso, surgiu o Comedy Pets Photography Awards, um prêmio criado para conscientizar as pessoas sobre as questões de bem-estar animal e celebrar a diferença que os bichinhos fazem em nossas vidas.

Ele foi criado por dois fotógrafos, Tom Sullam e Paul Joynson-Hicks, inicialmente como Comedy Wildlife Photography Awards. Essa versão, ainda existente, era voltada para a vida selvagem e, sob o mesmo propósito, buscava chamar atenção para a conservação da biodiversidade do planeta.

Replicando o sucesso do ano passado, os gatos levaram mais um caneco para casa. O clique vencedor é este abaixo, feito pelo libanês Michel Zoghzoghi. Os gatinhos da foto são Max e Ales, dois bichanos resgatados por Zoghzoghi.

“Juntos, eles formam uma dupla letalmente fofa”, disse o fotógrafo que, além das honras, faturou 500 libras (cerca de R$ 3.000). “Me diverti mais tirando fotos desses dois do que durante minhas viagens para fotografar vida selvagem mais aventureiras.”

Outras fotos também foram premiadas pelo concurso. Como esta, vencedora na categoria dos cães e na Escolha Popular, onde os internautas votavam em sua favorita.

Feita pelo britânico Chris Porsz, a foto quase não aconteceu. Ele conta que estava andando por um parque em Nova York quando o dono do cão atirou uma bolinha. Instintivamente, ele levantou a câmera e tirou a foto. “Como fotógrafo de rua amador, caminhei muitos, muitos quilômetros e esta ainda é minha melhor fotografia e também minha favorita”, conta.

Já na categoria “Todas as Criaturas”, a vencedora foi a ucraniana Darya Zelentsova, com o registro de seu furão, Boudicca.

Na categoria “Pets Que Se Parecem Com Seus Donos”, venceu este clique do alemão “Klaus-Peter Selzer”, mostrando uma mulher, Karin, e seus dois cães.

E teve brasileiro na área! Na categoria Junior, exclusiva para jovens fotógrafos, de 16 anos ou menos, a vencedora foi Monyque Macedo Dos Santos, de 13 anos, com a foto de seu cachorro, Louis.

“Essa foto foi tirada antes mesmo de sabermos do concurso, pois sempre tivemos o hábito de registrar esses momentos felizes e bobos com ele. Quando soube do concurso, escolhi uma foto que mostra um desses momentos, e nunca imaginei que ele pudesse trazer um pouco de alegria para o resto do mundo”, disse Monyque. “É isso que ele representa, um filhotinho super feliz que está aqui para ser amado, cuidado e espalhar felicidade para as pessoas.”

Por fim, fique com duas menções honrosas do concurso, pelo japonês Kenichi Morinaga (que venceu o concurso no ano passado) e a britânica Sophie Boynton.