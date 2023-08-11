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Ciência, Cultura

Estas são as fotos de pets mais engraçadas de 2023

Um concurso internacional premiou as fotos mais divertidas de bichinhos no ano. Confira as vencedoras.

Por Leo Caparroz 11 ago 2023, 18h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais.
 (Michel Zoghzoghi/Comedy Pets/Divulgação)
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Estas são as fotos de pets mais engraçadas de 2023 Priorizar nos meus resultados Google

Fotinhos fofas de animais de estimação fazem sucesso na internet. Por causa disso, surgiu o Comedy Pets Photography Awards, um prêmio criado para conscientizar as pessoas sobre as questões de bem-estar animal e celebrar a diferença que os bichinhos fazem em nossas vidas. 

Ele foi criado por dois fotógrafos, Tom Sullam e Paul Joynson-Hicks, inicialmente como Comedy Wildlife Photography Awards. Essa versão, ainda existente, era voltada para a vida selvagem e, sob o mesmo propósito, buscava chamar atenção para a conservação da biodiversidade do planeta.

Replicando o sucesso do ano passado, os gatos levaram mais um caneco para casa. O clique vencedor é este abaixo, feito pelo libanês Michel Zoghzoghi. Os gatinhos da foto são Max e Ales, dois bichanos resgatados por Zoghzoghi.

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Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais.
A fotografia “Um evento que mudou a vida”, mostra Alex, desavisado, sendo surpreendido por Max. (Michel Zoghzoghi/Comedy Pets/Divulgação)

“Juntos, eles formam uma dupla letalmente fofa”, disse o fotógrafo que, além das honras, faturou 500 libras (cerca de R$ 3.000). “Me diverti mais tirando fotos desses dois do que durante minhas viagens para fotografar vida selvagem mais aventureiras.”

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Outras fotos também foram premiadas pelo concurso. Como esta, vencedora na categoria dos cães e na Escolha Popular, onde os internautas votavam em sua favorita.

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais.
“Latindo”, ganhou na categoria de cães e também foi a mais votada pelo público. (Chris Porsz/Comedy Pets/Divulgação)
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Feita pelo britânico Chris Porsz, a foto quase não aconteceu. Ele conta que estava andando por um parque em Nova York quando o dono do cão atirou uma bolinha. Instintivamente, ele levantou a câmera e tirou a foto. “Como fotógrafo de rua amador, caminhei muitos, muitos quilômetros e esta ainda é minha melhor fotografia e também minha favorita”, conta.

Já na categoria “Todas as Criaturas”, a vencedora foi a ucraniana Darya Zelentsova, com o registro de seu furão, Boudicca.

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Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais.
Boudicca, de apenas dois meses e meio, em sua “primeira caminhada fora de casa”. (Darya Zelentsova/Comedy Pets/Divulgação)

Na categoria “Pets Que Se Parecem Com Seus Donos”, venceu este clique do alemão “Klaus-Peter Selzer”, mostrando uma mulher, Karin, e seus dois cães.

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Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais.
Entitulado “três grisalhos”, a foto mostra Karin e seus cachorros. (Klaus-Peter Selzer/Comedy Pets/Divulgação)

E teve brasileiro na área! Na categoria Junior, exclusiva para jovens fotógrafos, de 16 anos ou menos, a vencedora foi Monyque Macedo Dos Santos, de 13 anos, com a foto de seu cachorro, Louis.

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais.
Louis, da brasileira Monyque Macedo Dos Santos, tenta pegar sua bolinha por dentro do sofá. (Monyque Macedo Dos Santos/Comedy Pets/Divulgação)

“Essa foto foi tirada antes mesmo de sabermos do concurso, pois sempre tivemos o hábito de registrar esses momentos felizes e bobos com ele. Quando soube do concurso, escolhi uma foto que mostra um desses momentos, e nunca imaginei que ele pudesse trazer um pouco de alegria para o resto do mundo”, disse Monyque. “É isso que ele representa, um filhotinho super feliz que está aqui para ser amado, cuidado e espalhar felicidade para as pessoas.”

Por fim, fique com duas menções honrosas do concurso, pelo japonês Kenichi Morinaga (que venceu o concurso no ano passado) e a britânica Sophie Boynton.

Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais.
Morinaga chamou essa foto de “o chefão”. “O chefão é o chefe por aqui. Ele é tão gentil quanto é grande”, escreve. (Kenichi Morinaga/Comedy Pets/Divulgação)
Concurso Comedy Pets de fotos engraçadas de animais.
Shadow, cão de Boynton, levou uma escavação na praia a sério demais. (Sophie Boynton/Comedy Pets/Divulgação)
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TAGS:
Animais de Estimação
cachorro
cachorros
Fotografia
gato
Gatos
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