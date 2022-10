O seu gato gosta de você? Veja quatro formas de descobrir

Atualizado em 19 out 2022, 18h27 - Publicado em 19 out 2022, 18h26

Atualizado em 19 out 2022, 18h27 - Publicado em 19 out 2022, 18h26

Gatos são mais independentes do que cães, por uma série de motivos. Os cachorros se tornaram “o melhor amigo do homem” há 50 mil anos; já os bichanos entraram em nossas vidas há apenas 8 mil anos. Além disso, cães têm mais genes ligados à domesticação (41, contra 13 dos gatos) e foram selecionados para desempenharem tarefas como caça e pastoreio, que demandam cooperação com os humanos.

Embora não precisem dos humanos para se sentirem seguros, muitos gatos demonstram afeto por seus donos e parecem valorizar a companhia deles. O apego aos humanos é parcialmente influenciado por suas experiências de serem manuseados por pessoas enquanto filhotes.

Em um artigo publicado no site de divulgação científica The Conversation, Emily Blackwell, professora de comportamento e bem-estar animal na Universidade de Bristol (Reino Unido), aponta quatro jeitos de identificar o afeto que seu gato demonstra por você. “Os gatos se comportam com os humanos da mesma maneira que respondem aos seus amigos felinos, então o segredo para saber se ele se sente ligado a você é observar alguns sinais em seu comportamento,” escreve.

1. Que cheiro é esse?



Gatos têm uma lista de contatos olfativa: usam o cheiro para identificar membros de seu grupo social ou família. Essa forma de comunicação é extremamente importante para os felinos e pode ser um sinal de amizade com seu bichano.

Através de glândulas odoríferas, os gatos secretam feromônios e podem marcar indivíduos e áreas. Elas estão localizadas na região próxima à cauda e na cabeça do gato. Portanto, se o seu gato esfrega a cabeça em suas pernas, saiba que ele está te identificando como amigo.

2. E aí? Como vai?

“Um dos sinais mais óbvios de que seu animal de estimação gosta de você é a maneira como ele te cumprimenta”, afirma Blackwell. “Ao saudarem membros de seu grupo social, os gatos mostram sinais de amizade e desejo de se aproximar.”

Uma cauda mantida na posição vertical mostra uma intenção amigável (o equivalente a um aceno). Indica familiaridade, confiança e carinho. Alguns gatos também mostram os rabos em forma de gancho quando cumprimentam alguém de quem gostam, ou para indicar que querem brincar.

Entre os felinos, é comum entrelaçar suas caudas como sinal de amizade – com os humanos, eles a enrolam em torno da perna. Gatos também batem as cabeças uns nos outros para sinalizar proximidade e estabelecer sentimento de grupo. Essa versão felina do “toca aqui” é dedicada aos amigos mais próximos e humanos mais confiáveis.



Rolar e mostrar a barriga é outro gesto que demonstra confiança. Ao se colocar em uma posição de vulnerabilidade, o gato indica que se sente seguro; no entanto, eles preferem ser acariciados na cabeça e no pescoço, então isso não significa um pedido de carinho na barriga.

A forma com que seu gato te saúda também diz muito sobre como ele te vê. Ao trilar (uma mistura de miar e ronronar) os gatos indicam que estão felizes em vê-lo, já que esse cumprimento é reservado aos bons amigos.





3. Piscadinhas

Gatos costumam fixar o olhar quando encontram humanos estranhos (ou outros felinos que não conhecem). Por outro lado, são mais propensos a piscar lentamente para gatos com quem têm um bom relacionamento.

Pesquisas sugerem que as piscadas lentas estão associadas a um estado emocional positivo e podem ser um sinal de confiança, contentamento e afeto – como um sorriso. Se quiser retribuir o gesto, pisque também e talvez seu gato pisque de volta.

4. Chega mais



Os gatos são animais territoriais – protegem seu espaço e não gostam que o invadam. Se um gato permite que você chegue perto dele, isso sugere um vínculo estreito. Enrolar-se e dormir no seu colo também é um indício de profunda confiança.

Gestos de limpeza só acontecem entre gatos com um relacionamento afetuoso. Assim, lamber sua mão ou rosto pode ser considerada uma demonstração de carinho – apesar de suas línguas farpadas não serem lá muito delicadas.

