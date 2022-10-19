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Ciência

O seu gato gosta de você? Veja quatro formas de descobrir

Ele pode não te responder com palavras, mas alguns gestos sinalizam afeição e carinho. Saiba o que a ciência tem a dizer.

Por Leo Caparroz 19 out 2022, 18h26 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Foto de uma pessoa dando carinho em um gatinho.
 (Westend61/Getty Images)
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Gatos são mais independentes do que cães, por uma série de motivos. Os cachorros se tornaram “o melhor amigo do homem” há 50 mil anos; já os bichanos entraram em nossas vidas há apenas 8 mil anos. Além disso, cães têm mais genes ligados à domesticação (41, contra 13 dos gatos) e foram selecionados para desempenharem tarefas como caça e pastoreio, que demandam cooperação com os humanos.

Embora não precisem dos humanos para se sentirem seguros, muitos gatos demonstram afeto por seus donos e parecem valorizar a companhia deles. O apego aos humanos é parcialmente influenciado por suas experiências de serem manuseados por pessoas enquanto filhotes.

Em um artigo publicado no site de divulgação científica The Conversation, Emily Blackwell, professora de comportamento e bem-estar animal na Universidade de Bristol (Reino Unido), aponta quatro jeitos de identificar o afeto que seu gato demonstra por você. “Os gatos se comportam com os humanos da mesma maneira que respondem aos seus amigos felinos, então o segredo para saber se ele se sente ligado a você é observar alguns sinais em seu comportamento,” escreve.

1. Que cheiro é esse?

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Gatos têm uma lista de contatos olfativa: usam o cheiro para identificar membros de seu grupo social ou família. Essa forma de comunicação é extremamente importante para os felinos e pode ser um sinal de amizade com seu bichano.

Através de glândulas odoríferas, os gatos secretam feromônios e podem marcar indivíduos e áreas. Elas estão localizadas na região próxima à cauda e na cabeça do gato. Portanto, se o seu gato esfrega a cabeça em suas pernas, saiba que ele está te identificando como amigo.

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2. E aí? Como vai?

“Um dos sinais mais óbvios de que seu animal de estimação gosta de você é a maneira como ele te cumprimenta”, afirma Blackwell. “Ao saudarem membros de seu grupo social, os gatos mostram sinais de amizade e desejo de se aproximar.”

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Uma cauda mantida na posição vertical mostra uma intenção amigável (o equivalente a um aceno). Indica familiaridade, confiança e carinho. Alguns gatos também mostram os rabos em forma de gancho quando cumprimentam alguém de quem gostam, ou para indicar que querem brincar.

Entre os felinos, é comum entrelaçar suas caudas como sinal de amizade – com os humanos, eles a enrolam em torno da perna. Gatos também batem as cabeças uns nos outros para sinalizar proximidade e estabelecer sentimento de grupo. Essa versão felina do “toca aqui” é dedicada aos amigos mais próximos e humanos mais confiáveis.

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Rolar e mostrar a barriga é outro gesto que demonstra confiança. Ao se colocar em uma posição de vulnerabilidade, o gato indica que se sente seguro; no entanto, eles preferem ser acariciados na cabeça e no pescoço, então isso não significa um pedido de carinho na barriga.

A forma com que seu gato te saúda também diz muito sobre como ele te vê. Ao trilar (uma mistura de miar e ronronar) os gatos indicam que estão felizes em vê-lo, já que esse cumprimento é reservado aos bons amigos.

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3. Piscadinhas

Gatos costumam fixar o olhar quando encontram humanos estranhos (ou outros felinos que não conhecem). Por outro lado, são mais propensos a piscar lentamente para gatos com quem têm um bom relacionamento.

Pesquisas sugerem que as piscadas lentas estão associadas a um estado emocional positivo e podem ser um sinal de confiança, contentamento e afeto – como um sorriso. Se quiser retribuir o gesto, pisque também e talvez seu gato pisque de volta.

4. Chega mais

Os gatos são animais territoriais – protegem seu espaço e não gostam que o invadam. Se um gato permite que você chegue perto dele, isso sugere um vínculo estreito. Enrolar-se e dormir no seu colo também é um indício de profunda confiança.

Gestos de limpeza só acontecem entre gatos com um relacionamento afetuoso. Assim, lamber sua mão ou rosto pode ser considerada uma demonstração de carinho – apesar de suas línguas farpadas não serem lá muito delicadas.

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