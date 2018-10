Este projeto vai permitir que você tenha fósseis de dinossauro em casa

Jurassic Park transformou os dinossauros em febre desde o seu lançamento, em 1993. De lá pra cá, cinco filmes depois, o universo dos dinos ainda gera fascinação. E se você acha que só é possível entrar em contato com os fósseis dessas criaturas dentro dos museus, é hora de conhecer uma nova iniciativa que promete levá-los até a sua casa.

O projeto Jurassic Block é uma campanha de financiamento coletivo do Kickstarter para viabilizar um item de decoração pré-histórico: uma placa de acrílico com 15 fragmentos de fósseis de 15 espécies de dinossauros que, claro, deram as caras na franquia do cinema.

Tem de tudo um pouco: dos clássicos T-Rex e Velociraptor a pedaços fossilizados de ovos de dino e de insetos preservados em âmbar, iguais aos que, na ficção, trouxeram os animais de volta à vida.

Mercado de antiguidades

Você deve estar se perguntando “Pera, é possível comprar fóssil de dinossauro?”. Pois é. Os registros históricos dos antigos moradores da Terra têm sido cada vez mais requisitados por colecionadores particulares, que encontram os fósseis tanto em leilões e antiquários especializados quanto em sites de compras como o eBay.

Os preços variam bastante. Dá pra comprar desde um fóssil de dente de tubarão por US$ 5 até um esqueleto completo de dinossauro por cifras milionárias. Em abril, uma casa de leilões de França vendeu um da espécie diploco por cerca de R$ 2 milhões.

Museu em casa

Os pequenos fósseis do Jurassic Block vieram de escavações de várias partes do mundo. O Tiranossauro Rex saiu de um sitio arqueológico do estado de Wyoming, nos EUA. Já os raptors, de Dakota do Sul. O Espinossauro, por sua vez, veio diretamente de Marrocos.

A campanha, que já arrecadou mais de US$ 18 mil (superando com folga a meta inicial de US$ 5.000), garante que os exemplares usados foram adquiridos de curadores e distribuidores oficiais e que haverá um certificado de autenticidade em cada produto, além de um relatório de cada curador sobre a peça.

Os Jurassic Blocks serão entregues em qualquer país e custarão a partir de US$ 175 (mais impostos de importação) para quem comprar durante essa fase inicial de financiamento. Uma demonstração de carinho pelos dinos infinitamente mais segura do que tentar criar um parque com eles.