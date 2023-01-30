Estudo revela se gatos estão brigando ou só brincando
Dependendo do padrão de comportamento observado, uma luta pode ser apenas diversão. Ou pode ser caso de separar os felinos.
Quem tem mais de um gato sabe o que é essa confusão. Entender o que dois gatos estão fazendo quando interagem não é fácil. Devemos separar porque é briga? Ou eles estão só se divertindo?
Agora um estudo da Universidade de Medicina Veterinária e Farmácia de Košice, na Eslováquia, promete ajudar os donos a identificar a natureza dessa interação.
Os pesquisadores examinaram o comportamento de 210 gatos domésticos interagindo. Tudo gravado em 105 vídeos do YouTube. Com esse conteúdo em mãos, eles produziram categorias comportamentais: luta, perseguição, vocalizações e posturas imóveis, como agachar-se.
Analisando a frequência e a duração dessas categorias em cada um dos gatos, os estudiosos chegaram a três grupos de interações: lúdica, combativa ou intermediária.
“Quando os gatos são jovens e quando estão lutando sem vocalizar, é mais provável que estejam brincando”, escreve a equipe. Mas quando há pausas inativas prolongadas, vocalizações e perseguições, os felinos podem estar no meio de uma briga.
O comportamento intermediário, escrevem os autores, foi associado à interatividade prolongada e incluiu características associadas a interações lúdicas, como deitar de barriga para cima, bem como comportamentos agressivos, como arquear as costas e recuar.
Segundo Noema Gajdoš‑Kmecová, principal autora do estudo, até mesmo as lutas podem acontecer em um contexto positivo ou negativo (assim como humanos às vezes “brincam de lutar”). Por isso é importante observar o padrão geral de comportamentos. Se a luta envolver garras e uivos, a coisa é séria.
Gajdoš‑Kmecová também disse que uma interação lúdica pode rapidamente se transformar em uma situação intermediária ou combativa. É tudo muito dinâmico. “Quando os gatos estão ficando barulhentos e evitando contato físico, fazendo pausas inativas durante as interações, a [situação] pode estar mudando.”