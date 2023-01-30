Estudo revela se gatos estão brigando ou só brincando

Quem tem mais de um gato sabe o que é essa confusão. Entender o que dois gatos estão fazendo quando interagem não é fácil. Devemos separar porque é briga? Ou eles estão só se divertindo?

Agora um estudo da Universidade de Medicina Veterinária e Farmácia de Košice, na Eslováquia, promete ajudar os donos a identificar a natureza dessa interação.

Os pesquisadores examinaram o comportamento de 210 gatos domésticos interagindo. Tudo gravado em 105 vídeos do YouTube. Com esse conteúdo em mãos, eles produziram categorias comportamentais: luta, perseguição, vocalizações e posturas imóveis, como agachar-se.

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Analisando a frequência e a duração dessas categorias em cada um dos gatos, os estudiosos chegaram a três grupos de interações: lúdica, combativa ou intermediária.

“Quando os gatos são jovens e quando estão lutando sem vocalizar, é mais provável que estejam brincando”, escreve a equipe. Mas quando há pausas inativas prolongadas, vocalizações e perseguições, os felinos podem estar no meio de uma briga.

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O comportamento intermediário, escrevem os autores, foi associado à interatividade prolongada e incluiu características associadas a interações lúdicas, como deitar de barriga para cima, bem como comportamentos agressivos, como arquear as costas e recuar.

Segundo Noema Gajdoš‑Kmecová, principal autora do estudo, até mesmo as lutas podem acontecer em um contexto positivo ou negativo (assim como humanos às vezes “brincam de lutar”). Por isso é importante observar o padrão geral de comportamentos. Se a luta envolver garras e uivos, a coisa é séria.

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Gajdoš‑Kmecová também disse que uma interação lúdica pode rapidamente se transformar em uma situação intermediária ou combativa. É tudo muito dinâmico. “Quando os gatos estão ficando barulhentos e evitando contato físico, fazendo pausas inativas durante as interações, a [situação] pode estar mudando.”

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