EUA barram a volta de remédio do espaço

Em 12 de junho, a empresa americana Varda Space Industries fez sua primeira missão: enviou ao espaço, a bordo de um foguete da SpaceX, uma cápsula que pesa 120 kg e contém um minilaboratório farmacêutico.

A ideia é produzir medicamentos no espaço, cuja microgravidade supostamente traz benefícios (as reações químicas formam cristais maiores e com menos defeitos). Na primeira missão, a Varda enviou ingredientes para fazer ritonavir, um medicamento hoje usado para tratar infecção por HIV.

Segundo a empresa, deu certo: os cristais se formaram como previsto. Porém, os EUA vetaram a volta da cápsula: a Varda queria aterrissá-la numa base militar em Utah, em setembro, o que não foi aceito (a Força Aérea americana alegou questões de segurança).

Até a conclusão deste texto, a cápsula com ritonavir espacial continuava em órbita. Antes do bloqueio, a Varda pretendia iniciar sua produção de remédios em escala comercial, com cápsulas indo ao espaço e voltando à Terra todos os meses, em 2026.

