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Ciência

Foi encontrada a evidência mais antiga de um meteorito que atingiu a Terra

O impacto teria acontecido há 3,48 bilhões de anos e deixou um rastro de esferas de rochas dentro de uma formação geológica.

Por Luisa Costa 16 mar 2023, 16h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
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 (NewScientist/Reprodução)
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Foi encontrada a evidência mais antiga de um meteorito que atingiu a Terra Priorizar nos meus resultados Google

Cientistas afirmam ter encontrado a evidência mais antiga de um meteorito que atingiu a Terra. O impacto teria acontecido no oeste da Austrália, há 3,48 bilhões de anos, e deixou um rastro dentro de um grande bloco de rochas vulcânicas e sedimentares conhecido como formação geológica Dresser.

Para se situar: a Terra é uma senhora de uns bons 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. Até então, o impacto mais antigo de que se tinha notícia foi causado por um meteorito que caiu há 3,47 bilhões de anos, também na Austrália. O próximo do ranking teria acontecido há 3,45 bilhões de anos, na África do Sul.

A formação Dresser, onde se identificou o impacto desta vez, é importante para a compreensão dos primeiros ecossistemas da Terra – e potencialmente para a busca de bioassinaturas (ou seja, evidências de vida presente ou passada) em Marte, já que os depósitos de rocha por lá têm uma idade semelhante à crosta do Planeta Vermelho.

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É neste lugar que uma equipe liderada por Tara Djokic, pesquisadora da Universidade de Nova Gales do Sul (Austrália), encontrou algumas das primeiras evidências de vida na terra (com “t” minúsculo), em 2017. São pistas da existência de micróbios no local há 3,48 bilhões de anos – mesma época do impacto recém-descoberto.

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A novidade, divulgada pelo portal New Scientist, foi anunciada por​​ Christian Köberl, professor de geologia planetária na Universidade de Viena, durante a Conferência de Ciência Lunar e Planetária que aconteceu na última terça (14) nos Estados Unidos.

Como é a evidência de um impacto

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OK, mas como os cientistas identificam o impacto de um meteorito que aconteceu há bilhões de anos?

A equipe de Köberl investigou diferentes camadas de rocha colhendo amostras na formação Dresser. Assim, encontrou esferas minúsculas de rocha, com menos de um milímetro de comprimento. Essas esferas podem se formar de algumas maneiras; uma delas é por meio de um meteorito.

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Quando um meteorito atinge a Terra, rola também uma chuva de partículas da rocha que derreteu com o calor da entrada da atmosfera e voltou a se solidificar. Por vezes, nós encontramos essas pequenas esferas – é o caso da formação geológica de Hell’s Creek, no estado da Dakota do Norte, que preserva evidências do impacto que dizimou os dinossauros.

Köberl e seus colegas analisaram a textura e a composição química das esferas que encontraram na Dresser e confirmaram que essa seria a origem do material.

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Encontrar impactos de meteoritos antigos ajuda os cientistas a reconstruir a história do nosso planeta, porque as condições na Terra primitiva dependem muito de quantos meteoritos a bombardearam em determinado período.

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