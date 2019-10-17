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Ciência

Formiga atômica: em 1 segundo, ela corre 100 vezes o tamanho de seu corpo

A espécie encontrada no Saara tem desempenho equivalente ao de um humano que batesse 180 metros por segundo. 15 vezes mais rápido que Usain Bolt.

Por Maria Clara Rossini 17 out 2019, 19h01 | Atualizado em 17 out 2019, 19h27
 (Bjørn Christian Tørrissen/Wikimedia Commons)
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Formiga atômica: em 1 segundo, ela corre 100 vezes o tamanho de seu corpo Priorizar nos meus resultados Google

O ranking de animais mais rápidos do mundo acaba de ganhar um novo integrante: a formiga prateada do Saara. Ela consegue percorrer uma distância cem vezes maior que seu corpo em apenas um segundo. Essa agilidade lhe rendeu o posto de formiga mais rápida do mundo.

A espécie já era conhecida pelos biólogos, mas foi só agora que eles conseguiram dar uma olhada de perto. Uma equipe da Universidade de Ulm, na Alemanha, gravou a formiga em câmera lenta para analisar seus passos com precisão.

Preste bastante atenção neste vídeo aqui, que mostra a formiga em tempo real e em seguida com slow motion. Só cuidado para não perdê-la de vista.

Ela consegue percorrer um metro em apenas um segundo. Caso esteja difícil de imaginar o quanto isso é rápido, faça o seguinte: fique de pé e abra as pernas, como se estivesse dando um passo considerável. Agora imagine uma formiga atravessando a distância de um pé para o outro em um segundo. Essa sim seria difícil de matar.

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Pensando em escala humana, a corridinha da formiga seria equivalente a uma pessoa correndo a 180 metros por segundo. Se uma alguém fosse capaz de correr nessa velocidade, nem o mesmo o Usain Bolt conseguiria vencê-la numa corrida. Ela seria 15 vezes mais rápida que o atleta jamaicano.

O segredo está nas suas seis perninhas. Elas chegam a dar 50 passos por segundo. Enquanto está correndo, a formiga praticamente flutua. Cada uma de suas patas fica apenas sete milissegundos em contato com o solo. Em alguns momentos, elas até saltam, tirando todas as patas do chão.

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Por viverem em um habitat desértico, as criaturas têm uma ótima coordenação na areia. Elas mexem três pernas de cada vez simultaneamente, enquanto outras espécies de formiga não se preocupam com tanta precisão.

A razão para tanta rapidez está no habitat das formigas. Se imagine andando em uma praia descalço no dia mais ensolarado do ano. A sola do pé fica pelando e você tenta chegar o mais rápido possível na sombra mais próxima. É mais ou menos isso que acontece com as formigas — só que bem pior.

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A areia do deserto do Saara pode atingir 60 graus celsius durante o dia. Apesar de serem altamente tolerantes ao calor, as formigas ainda precisam correr para não se queimarem. Ela sai para procurar comida justamente nos momentos mais quentes do dia, quando os outros animais e insetos são derrotados pelo calor. Ela cava a areia para encontrar as carcaças e levar o alimento para o formigueiro.

A criatura pode ter atingido o posto de formiga mais rápida do mundo, mas ainda não chega a ser o animal mais rápido do mundo. Essa honra fica com o ácaro da espécie Paratarsotomus macropalpis, que consegue atravessar uma distância 377 vezes maior que seu corpo em um segundo.

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