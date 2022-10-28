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Ciência

Foto do “rosto” de formiga vence prêmio de macrofotografia

Imagem parece saída de um conto de terror, mas é de uma formiga comum - registrada usando um microscópio e uma técnica engenhosa. Veja como foi.

Por Leo Caparroz 28 out 2022, 18h31 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Fotografia do rosto de uma formiga.
 (Eugenijus Kavaliauskas/Reprodução)
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Foto do “rosto” de formiga vence prêmio de macrofotografia Priorizar nos meus resultados Google

A imagem que ilustra este texto recebeu uma menção honrosa do Concurso de Fotomicrografia Small World 2022, organizado pela fabricante de câmeras Nikon. Essa aparente monstruosidade é, na verdade, um ultra-close da cara de uma formiga.

Para chegar nesse resultado, o fotógrafo lituano Eugenijus Kavaliauskas capturou a imagem através de um microscópio com ampliação de 5x. Ele usou uma técnica de luz refletida, em que, ao invés de iluminar diretamente o que será fotografado, foca-se a luz em outra superfície, e é a reflexão dela que ilumina o objeto – ou, no caso, a formiga. Essa técnica foi usada para trazer mais detalhes para o rosto do inseto.

A foto é uma aproximação das mandíbulas e antenas de uma formiga Camponotus – uma formiga comum. À primeira vista ela pode assustar, mas alguns de seus aspectos não são o que parecem. Por exemplo, as partes superiores, que parecem grandes olhos vermelhos são, na verdade, as bases de suas antenas; e o que se assemelha a dentes amarelos são pelos muito pequenos que as formigas usam para sentir o ambiente ao redor.

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Outras 56 fotos também receberam a menção honrosa – são imagens de besouros, fungos, aranhas e plânctons, que você pode ver no site do concurso.

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(Nikon/Reprodução)
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O primeiro lugar do prêmio foi para uma foto, acima, que mostra a mão do embrião de uma lagartixa gigante de Madagascar (Phelsuma grandis). Seus fotógrafos foram Grigorii Timin e Michel Milinkovitch, da Universidade de Genebra, na Suíça.

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TAGS:
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formigas
Fotografia
Insetos
microscopico
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