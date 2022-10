Atualizado em 28 out 2022, 18h40 - Publicado em 28 out 2022, 18h31

A imagem que ilustra este texto foi homenageada recebeu uma menção honrosa do Concurso de Fotomicrografia Small World 2022, organizado pela fabricante de câmeras Nikon. Essa aparente monstruosidade é, na verdade, um ultra-close da cara de uma formiga.

Para chegar nesse resultado, o fotógrafo lituano Eugenijus Kavaliauskas capturou a imagem através de um microscópio com ampliação de 5x. Ele usou uma técnica de luz refletida, em que, ao invés de iluminar diretamente o que será fotografado, foca-se a luz em outra superfície, e é a reflexão dela que ilumina o objeto – ou, no caso, a formiga. Essa técnica foi usada para trazer mais detalhes para o rosto do inseto.

A foto é uma aproximação das mandíbulas e antenas de uma formiga Camponotus – uma formiga comum. À primeira vista ela pode assustar, mas alguns de seus aspectos não são o que parecem. Por exemplo, as partes superiores, que parecem grandes olhos vermelhos são, na verdade, as bases de suas antenas; e o que se assemelha a dentes amarelos são pelos muito pequenos que as formigas usam para sentir o ambiente ao redor.

Outras 56 fotos também receberam a menção honrosa – são imagens de besouros, fungos, aranhas e plânctons, que você pode ver no site do concurso.

O primeiro lugar do prêmio foi para uma foto, acima, que mostra a mão do embrião de uma lagartixa gigante de Madagascar (Phelsuma grandis). Seus fotógrafos foram Grigorii Timin e Michel Milinkovitch, da Universidade de Genebra, na Suíça.

