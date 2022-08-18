Uma formiga solitária consegue se adaptar em um novo formigueiro?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Seria um caso raríssimo. O mais provável é que ela seja identificada como uma invasora perigosa e acabe assassinada. Trata-se de um comportamento evolutivo: uma forasteira pode trazer novas doenças, para as quais as locais não desenvolveram anticorpos.

Em uma colônia de formigas, há algo chamado “feromônio de passaporte”. Esse é um cheiro específico que todas as formigas do lugar têm, o que as ajuda a identificar quais são da família e quais são de fora.

De qualquer forma, são raras as situações em que uma formiga acaba se juntando a uma colônia alheia. Isso só acontece quando ela se perde (o que, no caso desses insetos, é difícil de ocorrer), quando um formigueiro todo é destruído e deixa poucas sobreviventes (que precisam arrumar ajuda de outras companheiras de espécie) ou quando a rainha morre; nesse caso, a colônia fica desnorteada e se dispersa.

Continua após a publicidade

Pergunta de @joao_oliveeira, via Instagram

Continua após a publicidade