Fungo produz flores falsas para atrair polinizadores

Uma equipe de botânicos dos EUA que visitava uma savana na Guiana notou algo inusitado: certas flores de uma planta do gênero Xyri tinham aspecto mais esponjoso que o normal. Não eram flores, mas tecidos do fungo recém-descoberto Fusarium xyrophilum.

O tal fungo infecta a planta, impedindo que ela floresça, e cria as suas réplicas. As flores falsas têm tamanho e formato semelhantes, imitam o jeito das pétalas e até têm suas próprias fragrâncias. E a fraude vai além: a pseudoflor reflete luz no espectro ultravioleta. Tudo isso a torna ainda mais atraente para polinizadores sensíveis a esses sinais, como abelhas.

Enganados, os insetos em busca de pólen e néctar acabam cheios de esporos do fungo, que, para os animais, são inofensivos. Nessa, aproveitam a carona para infectar outras plantas, reiniciando o ciclo. Embora o mimetismo seja um fenômeno conhecido na natureza, esse é o caso mais complexo envolvendo um fungo.