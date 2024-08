Galáxias em forma de banana podem ser assim por causa de matéria escura

O telescópio espacial James Webb encontrou diversas galáxias distantes com formato de banana. Elas podem ajudar a entender exemplos de matéria escura do início do universo, explicando como várias galáxias foram formadas.

Até os anos 1990, o consenso entre os astrônomos era que as galáxias começavam como discos relativamente simétricos até crescerem em tamanho e complexidade. Mas o telescópio espacial Hubble começou a avistar galáxias alongadas – ou, no linguajar técnico dos astrônomos, prolatas – que não faziam sentido de acordo com o senso comum da época.

Por que será que o Hubble estava enxergando galáxias alongadas? Para alguns, a gravidade de galáxias enormes entre nós e as bananas espaciais distantes estavam distorcendo a luz que chega até a Via Láctea, criando uma lente gravitacional. Outra hipótese era que o telescópio estava enxergando galáxias em forma de disco de lado.

Agora, alguns astrônomos sugeriram que o “efeito banana” no formato dessas galáxias é culpa da matéria escura, que ninguém sabe muito bem o que é, mas essa força ou partículas invisíveis exercem uma atração gravitacional muito forte. O estudo foi publicado no site arXiv.

Filamentos de matéria escura

As galáxias-banana foram avistadas como existiam nos primeiros bilhões de anos do nosso universo, entre 8 e 13 bilhões de anos atrás. O telescópio James Webb, muito mais sensível que o Hubble, conseguiria ver as galáxias de disco de frente, e não só de lado. Mesmo assim, ele continua identificando formações alongadas.

Novos cálculos também chegaram à conclusão que as lentes gravitacionais não seriam suficientes para alongar as galáxias-banana tanto assim. Se isso for comprovado, as teorias de formação das galáxias vão precisar ser reformuladas. Agora que os cientistas sabem que elas provavelmente são reais, eles querem entender como e por quê.

Uma das explicações possíveis dos cientistas é que essas galáxias estavam se formando junto de filamentos de matéria escura, que formariam essas estruturas alongadas para elas. Viraj Pandya, astrônomo da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, e um dos responsáveis pelo estudo, explicou à New Scientist que é como se as galáxias-banana fossem pequenas lâmpadas, que estão iluminando os filamentos de matéria escura, revelando sua estrutura.

A outra possibilidade é que todas essas galáxias alongadas estejam alinhadas na mesma direção pelo poder de alguma matéria escura entre nós e elas. Calcular as distâncias entre nós e as galáxias-banana é o próximo passo essencial para entender qual das hipóteses faz mais sentido.

