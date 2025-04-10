Conheça a nova luva tecnológica que leva a telemetria para o MMA

Responda rápido: você sabe qual é o golpe mais forte já dado por um lutador de MMA? Existe uma forma de medir: colocar o campeão diante de uma máquina que mede a potência. Em 2024, o brasileiro Alex Poatan alcançou o recorde mundial ao superar o camaronês Francis Ngannou.

Mas e durante a luta? Afinal, em uma situação estática, diante de um aparelho, as condições são totalmente diferentes. A boa notícia é que existe, sim, uma maneira de avaliar a força durante um combate.

A nova tecnologia Punch Pay, criada pela cerveja Spaten, tornou essa informação disponível no último dia 9, no Rio de Janeiro, durante o evento Martial Arts Championship (MAC) 13. Das nove lutas do card, sete utilizaram o sistema inovador em artes marciais desenvolvido com exclusividade pela marca de cerveja da Ambev.

Como funciona?

O sensor, tecnicamente chamado acelerômetro, de 3 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura e espessura de 0,5 centímetro, foi projetado especialmente para luvas oficiais de qualquer arte marcial. Cada vez que um golpe é aplicado, ele utiliza ondas de rádio para transmitir os dados para uma central de análise.

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Dali, seguem para a tela dos espectadores na forma de gráficos. O sistema não interfere em nada na luta, mas proporciona uma experiência completamente inédita para quem a assiste.

Procurar a melhor forma de garantir que a potência seja medida com precisão deu trabalho, assim como alcançar a calibragem correta do acelerômetro. Depois, as luvas passaram por uma série de testes com alunos de academias de boxe e também por lutadores profissionais.

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Quem acompanhou o MAC 13, de casa ou de um lugar público, percebeu como a tecnologia Punch Day funciona. As informações foram disponibilizadas em tempo real, e com uma surpresa: cada vez que um golpe atingia o rosto ou o torso do outro lutador com uma força superior a 120 quilogramas-força, aparecia na tela um cupom especial de desconto no Zé Delivery, para a compra de Spaten a preço promocional.

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Aliás, a solução é pensada para quem acompanha os eventos a distância, por telas, mas nada impede que um espectador presencial de um evento deixe o smartphone ligado na transmissão para contar com essa informação adicional em tempo real.

Punch Pay para revolucionar o esporte

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A telemetria durante as lutas leva as artes marciais para um novo nível de leitura dos dados, inclusive para os próprios atletas, que podem avaliar seu desempenho posteriormente – como já se faz em outros esportes, da Fórmula 1 ao futebol, em que os equipamentos são colocados nos acessórios, sejam eles os carros, a bola ou a rede. Foi com esse objetivo que Spaten investiu nessa inovação.

É uma tecnologia nunca antes vista no esporte, que pode transformar toda a experiência que envolve acompanhar as disputas entre atletas de ponta. Assim, ao apresentar informações inéditas para os espectadores, Spaten encontrou uma forma de fazer parte da rotina dos consumidores e do que mais interessa a eles.

E não se esqueça: beba com moderação.