Gatos domésticos comem mais de 2 mil espécies de animais

Cuidado, você pode estar abrigando um predador voraz em casa. Por trás da pelagem fofa, os bigodes carismáticos e o apelidinho carinhoso que você deu, os gatos pertence à linhagem de caçadores mais versátil da face da Terra: eles mantêm, em seu cardápio, no mínimo 2 mil espécies animais diferentes.

É o que diz um estudo publicado no periódico especializado Nature Communications. Os pesquisadores envolvidos criaram uma base de dados gigante, com informações sobre a dieta de gatos domésticos compiladas a partir de outras pesquisas. A lista final inclui 981 aves, 463 répteis, 431 mamíferos, 119 insetos, 57 anfíbios e 33 espécies de outros grupos – um total de 2084.

“Nosso estudo lança luz sobre os hábitos predatórios de um dos predadores invasores mais bem-sucedidos e amplamente distribuídos do mundo. Até onde sabemos, este estudo é a síntese mais abrangente da dieta de gatos até o momento, e possivelmente a maior para qualquer espécie em todo o mundo”, escrevem os pesquisadores.

Desde que o Felis catus foi domesticado, há mais de 9 mil anos, eles foram levados pelos humanos a várias partes do mundo. Hoje, há gatinhos em cada continente do planeta, exceto a Antártica. Sua presença em centenas de ilhas o torna uma das espécies mais amplamente distribuídas no planeta. E isso não é bom.

Continua após a publicidade

“Os gatos perturbaram muitos ecossistemas nos quais foram introduzidos. Eles espalham novas doenças a uma série de espécies, incluindo seres humanos, superam os felídeos nativos, ameaçam a integridade genética dos felídeos selvagens, atacam a fauna nativa e levam muitas espécies à extinção”, diz o estudo. “Como resultado, os gatos de vida livre (ou seja, gatos com ou sem dono com acesso ao ambiente exterior) estão entre as espécies invasoras mais problemáticas do mundo.”

Das presas registradas na lista, 347 eram ou ameaçadas de extinção ou já consideradas extintas na natureza. O número total também corresponde a 9% dos pássaros conhecidos, 6% dos mamíferos e 4% dos répteis. Seja caçando ou se aproveitando dos restos, gatos têm uma das dietas mais variadas do reino animal.

“A amplitude da dieta dos gatos vai muito além do que vimos com muitos outros carnívoros ou predadores”, diz Christopher Lepczyk, um dos autores do estudo. “Não há muita coisa que os gatos não comam.”

Contudo, os cientistas deixam claro que os seus números são conservadores – não dá para manter um registro sistemático de todos os animais já comidos por gatos. Além disso, em vários registros dos registros disponíveis sobre caça entre gatos não foi possível identificar as presas, especialmente no caso de insetos e outros invertebrados.

Continua após a publicidade

Em casa, seu gatinho pode se alimentar da ração, mas lá fora, talvez ele cause com a natureza. Por isso, e questões sanitárias para a sua saúde e a de seu bichano, especialistas recomendam limitar o tempo que seu gato fica zanzando pela rua. Mantenha-o dentro de casa, onde ele não vai ser um perigo para a vida selvagem, para si mesmo e para você.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram