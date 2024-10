Os golfinhos são conhecidos como alguns dos animais mais inteligentes do mundo. Agora, um novo estudo mostrou que esses mamíferos aquáticos do gênero Tursiops também têm inteligência social, já que sorriem uns para os outros quando estão brincando.

A pesquisa, publicada no periódico iScience, mostrou que os golfinos também usam expressões faciais para se comunicar, incluindo algumas parecidas com sorrisos.

Imitação rápida de comportamentos e sinais com a boca aberta são técnicas usadas por diversas espécies da família dos mamíferos para se comunicar. A descoberta dessas características nos golfinhos sugere, de acordo com os pesquisadores, que a comunicação visual usando o rosto tem um papel essencial nas interações sociais complexas entre mamíferos.

Os pesquisadores italianos observaram golfinhos da espécie Tursiops truncatus vivendo em cativeiro. Eles perceberam que os animais frequentemente faziam expressões faciais com a boca aberta enquanto brincavam, como se estivessem sorrindo, mesmo. Eles não repetiam o comportamento em outras situações.

Para entender melhor a linguagem corporal dos golfinhos, a equipe gravou 80 horas de vídeo com 22 espécimes que viviam em dois parques: Zoomarine Rome, na Itália, e Planète Sauvage, na França. Em todas essas gravações, os cientistas conseguiram identificar 1288 sinais de boca aberta dos animais.

A grande maioria dos sorrisos rolaram quando os golfinhos estavam brincando entre si, e quase 90% das expressões faciais com a boca aberta foram realizadas quando o animal podia ver o rosto de seu companheiro de brincadeira. Mas os humanos não precisam ficar tristes com a falta de educação desses mamíferos aquáticos: alguns poucos exemplos desse tipo de comunicação corporal também apareceram enquanto eles brincavam com pessoas.

Quando um golfinho sorri para o outro, os pesquisadores descobriram que existe uma chance de 33% que ele retribua o gesto, fazendo uma mímica da expressão que seu companheiro fez. A resposta vem rápido, às vezes em menos de um segundo. Dá para ver os golfinhos sorrindo entre si nesse vídeo:

VIDEO: Bottlenose dolphins ‘smile’ at each other during play, researchers in Italy have found. A study in the journal iScience says dolphins communicate with their playmates with an ‘open mouth’ facial expression, similar to humans smiling. pic.twitter.com/H4Ofnsr6jW

— AFP News Agency (@AFP) October 3, 2024