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Ciência

Hormônio da reação de “fuga ou luta” vem dos ossos

A osteocalcina pode ser mais importante do que a adrenalina em emergências.

Por Ana Carolina Leonardi Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2019, 16h09 | Atualizado em 6 dez 2019, 16h32
 (Herbert Loureiro/Superinteressante)
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Hormônio da reação de “fuga ou luta” vem dos ossos Priorizar nos meus resultados Google

A capacidade do corpo de se preparar para situações de perigo é essencial para a sobrevivência de qualquer animal.  A adrenalina sempre foi considerada a protagonista dessa reação, mas agora os cientistas começam a olhar para um lugar novo: o esqueleto.

Pesquisadores da Universidade Columbia mediram a concentração de osteocalcina, um hormônio secretado pelos ossos, no organismo de ratinhos. Ao serem expostos a situações de estresse, a produção da substância quadruplicou. Os cientistas também injetaram osteocalcina direto nos animais. Mesmo sem perigo à vista, o pulso deles acelerou e a respiração ficou pesada, como se estivessem se preparando para um confronto.

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O papel do hormônio, segundo o estudo, é imprescindível para essa reação. Quando o cérebro detecta perigo, indica primeiro aos ossos que devem liberar a osteocalcina. E só aí que começa a resposta geral ao estresse, que inclui a liberação de adrenalina. MCR

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