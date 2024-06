“IA emite menos carbono do que humanos”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia

Usar ferramentas de IA para gerar um texto ou uma ilustração emite de 130 a 1.500 vezes menos CO 2 do que se um humano tivesse realizado a mesma tarefa. É o que afirmam (1) cientistas da Universidade da Califórnia (Irvine).

Qual é a verdade

O estudo considera que um humano escreve 300 palavras (2.000 caracteres) por hora – pois o escritor americano Mark Twain produzia nesse ritmo. Porém, em textos de menor complexidade ou qualidade, é possível redigir bem mais depressa.

Mas o principal problema do estudo é que ele tem um erro conceitual: ignora o fato de que uma pessoa “emite” o mesmo CO 2 estando ou não escrevendo/desenhando. Porque as emissões vêm da produção de energia, comida e outras coisas que precisamos para sobreviver; não do trabalho intelectual em si.

