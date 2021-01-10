IA usa mensagens do Facebook para prever doenças psicológicas
Algoritmo apontou a ocorrência de problemas como depressão, esquizofrenia ou transtorno bipolar com 77% de acerto.
Pessoas com depressão, esquizofrenia ou transtorno bipolar costumam dar indícios de seu quadro de saúde nas redes sociais. Essa foi a hipótese investigada num novo estudo, publicado na revista NPJ Schizophrenia.
Cientistas usaram inteligência artificial para analisar dados do Facebook – como imagens e conversas no chat – de 223 voluntários. Investigando dados de 18 meses antes do diagnóstico, o algoritmo apontou doenças psicológicas com 77% de acerto.
Palavrões e expressões ligadas à percepção (ouvir, ver, sentir) foram indícios de doenças psicológicas no geral. Pessoas com mudanças repentinas de humor também eram as que mais postavam fotos com tons de azul.