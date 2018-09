Isso sim é um porre de CD

Cameron Jones, matemático da Universidade de Swinburne, na Austrália, descobriu que mergulhar CDs na cerveja altera o som, adicionando batidas e mudando o volume. Jones também é proprietário de uma casa noturna chamada Velvet Bar & Nightclub, onde atua como DJ. Uma bela noite, derrubou cerveja nos CDs. Na semana seguinte, a surpresa: a música era outra. “Pude ver, no microscópio, que as alterações na superfície do disco foram causadas por fungos e bactérias.”