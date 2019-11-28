Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Ciência

Macacos de hoje podem ser mais inteligentes que os australopitecos

O fato de nossos ancestrais terem um cérebro maior talvez não signifique a que suas capacidades cognitivas eram melhores que a de símios modernos.

Por Ingrid Luisa 28 nov 2019, 19h25 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (H. Armstrong Roberts / ClassicStock/Getty Images)
Continua após publicidade
Macacos de hoje podem ser mais inteligentes que os australopitecos Priorizar nos meus resultados Google

Não conta pra Lucy, mas uma nova pesquisa de cientistas australianos descobriu que os símios modernos podem ser mais inteligentes do que australopitecos, nossos ancestrais que viveram entre 4,2 milhões e 1,9 milhão de anos atrás.

O estudo, realizado por pesquisadores da Universidade de Adelaide, na Austrália, em parceria com o Instituto de Estudos Evolucionários da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, desafia a hipótese de que esses hominídeos seriam mais inteligente que grandes macacos de hoje por terem um cérebro maior que o deles.

Já existem diversas pesquisas que contestam essa relação direta entre tamanho do cérebro e capacidade cognitiva, e a ciência ainda não chegou a uma conclusão que abranja todas as espécies. Agora, a nova hipótese diz que, mais importante que o tamanho do cérebro, é o fluxo sanguíneo que chega até ele.

Isso porque grande parte do poder cognitivo do cérebro vem da quantidade de ligações entre os neurônios, as sinapses. Para você ter uma ideia, o cérebro humano usa 70% de sua energia na atividade sináptica, e essa quantidade de energia depende de um suprimento sanguíneo proporcionalmente alto para fornecer oxigênio – sem gasolina, afinal, o motor não funciona. Além disso, acredite, o cérebro é um motor que exige muita gasolina: embora ele ocupe apenas 2% do peso corporal, usa de 15 a 20% de toda a energia do corpo – e requer cerca de 15% do sangue do coração.

Siga
Continua após a publicidade

Por conta dessa nova teoria, ao invés de comparar altura, largura e peso dos cérebros, a pesquisa comparou o fluxo sanguíneo que vai para lá, com base no tamanho dos buracos no crânio pelos quais passam as artérias cerebrais. No estudo, eles usaram 96 crânios de grandes símios e 11 crânios fósseis de australopitecos.

Continua após a publicidade

Após comparar os tamanhos dos buracos deles, de grandes símios e de humanos, o estudo revelou uma maior taxa de fluxo sanguíneo para cérebro de grandes macacos vivos em comparação com os australopitecos. Isso ocorre apesar dos hominídeos terem um volume cerebral aproximadamente igual ao dos gorilas e maior que as outras espécies de grandes símios.

“Com base nos resultados, estima-se que o fluxo sanguíneo para os hemisférios cerebrais de Koko [uma gorila cujo crânio foi medido no experimento] seja cerca do dobro do de Lucy. Como a taxa de fluxo sanguíneo pode ser uma melhor medida da capacidade de processamento de informações do que o tamanho do cérebro, Koko parece ter sido mais inteligente.”, disse Roger Seymour, autor principal do estudo, em um comunicado à imprensa. Ponto para os macacos.

Publicidade
TAGS:
australopitecos
macacos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).