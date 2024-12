Mariposas escolhem onde colocar seus ovos de acordo com “choro” das plantas

É estranho, mas é verdade: algumas plantas também choram. Quando elas estão desidratadas, ou passando por algum tipo de estresse, elas emitem um barulho ultrassônico (ou seja, numa frequência superior ao que um ser humano é capaz de ouvir). Esses cliques chorosos podem afastar as mariposas que estão procurando um bom lugar para os seus ovos.

Foi isso que um grupo de pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, de Israel, descobriu e descreveu em um estudo publicado em novembro, no periódico eLife. De acordo com a pesquisa, as mariposas não só conseguem ouvir a música triste das plantas, como também entendem o que esses sons significam: condições piores para seus filhotes.

A descoberta de que as plantas choram é recente. Foi um estudo publicado em 2023, também da Universidade de Tel Aviv, que descreveu o fenômeno pela primeira vez e descobriu que os seres humanos não consegue escutar os sinais acústicos das plantas, diferentemente dos insetos. Essa foi a inspiração para o estudo que queria descobrir se os animais, além de ouvir, entendiam o choro botânico.

Entenda o experimento

A espécie de mariposa que foi estudada foi a Spodoptera littoralis, um inseto capaz de ouvir o som de algumas plantas. Dentro do laboratório, eles conseguiram confirmar que as lagartas fêmeas levavam os sinais acústicos de estresse das plantas em conta para tomar uma das decisões mais importantes de suas vidas: o local onde vão depositar seus ovos.

No experimento dos pesquisadores, as lagartas fêmeas preferiam, na maioria das vezes, colocar os ovos em plantas prósperas, capazes de oferecer a comida necessária para as larvas recém-nascidas que vão sair dos ovos. As plantas choronas e desidratadas eram menos valorizadas pelas mariposas.

Depois disso, mais experimentos foram desenvolvidos, para entender se o barulho ultrassônico guiava a decisão de alguma forma. Duas plantas foram oferecidas como opção para as mariposas. Ambas eram tomateiros saudáveis e hidratados, mas um deles emitia os sons gravados de outra planta em angústia.

Mesmo numa disputa entre duas plantas saudáveis, as mariposas escolheram aquelas que não choravam, já que usam o barulho botânico para identificar o estado de uma planta.

Cientistas já imaginavam que as mariposas usavam sua audição para ouvir o chamado de possíveis parceiros sexuais ou fugir de seus predadores, os morcegos. Mas ninguém esperava que a audição pudesse ter um papel importante na escolha de onde colocar os ovos.

Em entrevista para o The New York Times, a zoóloga Francesca Barbero, da Universidade de Turim, na Itália, disse que “vários detalhes-chave” para comprovar a descoberta do estudo estão faltando, como o número de ovos que as fêmeas puseram nas plantas.

Estudos futuros vão precisar incluir esses detalhes e também investigar se o comportamento se repete na natureza, já que os resultados de laboratório podem ser diferentes. Também é preciso estudar como as mariposas relacionam o choro das plantas com outros sinais que uma planta apresenta de saúde e prosperidade, como o odor e a aparência.

