No mundo todo, há mais de 53 mil espécies de aranhas. Dessas, mais de seis mil fazem parte da família Salticidae – são as chamadas “papa-moscas”. Com 13% de todas as espécies, esse é o maior subgrupo das aranhas.

Pequenas e simpáticas, essas predadoras também são chamadas de “aranhas-saltadoras”, e o motivo é claro: conseguem dar saltos muito rápidos, em pulos que atingem distâncias até 20 vezes o tamanho de seu corpo, surpreendendo presas e capturando-as ainda no ar. Seus lanches favoritos, claro, são moscas e outros pequenos insetos. O curioso é que, quando não estão saltando, esses aracnídeos andam lentamente.

Além da capacidade de saltar, estas aranhas são reconhecidas pela sua visão: possuem oito olhos, dos quais dois são bem grandes, no centro. Por causa disso, possuem a melhor visão entre as aranhas e uma das melhores entre todos os invertebrados.

As papa-moscas estão espalhadas pelo mundo todo, exceto no frio dos polos, e você não precisa se preocupar: são totalmente inofensivas. Elas até possuem peçonha, que é capaz de imobilizar suas presas, mas a substância é inócua para humanos.

São também conhecidas por suas capacidades de camuflagem e mimetismo na natureza. Algumas possuem coloração que as esconde entre folhas e galhos, protegendo-as assim de predadores como répteis, anfíbios e aves. Outras imitam outras espécies, como formigas, para confundir suas presas.

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As aranhas-saltadoras não fazem teias, já que sua estratégia de caça é usar a supervisão e a capacidade de saltar para capturar presas no ar. Possuem uma variedade grande de cores e podem ser encontradas em ambientes domésticos. Por serem até fofinhas, são às vezes mantidas como pets. Costumam ser pequenas, com até 25 milímetros.

No mundo todo, só quatro tipos de aranhas são considerados de interesse médico, ou seja, com peçonha perigosa para humanos. Se você é aracnofóbico, aqui vai uma má notícia: três delas vivem no Brasil. Saiba quais são nesta reportagem.