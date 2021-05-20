Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Megaincêndios no Pantanal estão relacionados à Amazônia

Fenômeno meteorológico reduziu fluxo de ar da floresta e afetou as chuvas.

Por Rafael Battaglia 20 Maio 2021, 16h17
Ilustração de nuvens brancas num céu azul sobrevoando árvores de cores vermelhas.
 (Nana Grünewald/Superinteressante)
Continua após publicidade
Megaincêndios no Pantanal estão relacionados à Amazônia Priorizar nos meus resultados Google

Entre 2019 e 2020, o Pantanal enfrentou a pior seca dos últimos 50 anos, o que levou a incêndios gigantescos. Agora, um estudo (1) descobriu o motivo: foi um bloqueio meteorológico (uma enorme massa de ar de alta pressão), que impediu a passagem de ventos da Amazônia. É um fenômeno similar ao que aconteceu em São Paulo entre 2014 e 2016, quando choveu muito pouco e os reservatórios de água caíram a níveis críticos. A Super conversou com José Marengo, climatologista do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e coordenador da pesquisa.

Como o ar da Amazônia influencia o Pantanal? Não só do Pantanal, mas de boa parte da América do Sul. Os ventos alísios, que convergem na Linha do Equador, entram na Amazônia carregados com umidade do Atlântico. Chove na floresta e, com a evaporação, os ventos são recarregados com água e seguem na direção oeste. Ao chegarem na Cordilheira dos Andes, eles fazem uma curva rumo ao centro e ao sul do continente. São como “rios voadores”, influenciando no regime de chuvas dessas regiões.

As secas recentes têm alguma conexão com as queimadas na Amazônia? Não. Os efeitos do desmatamento são sentidos a longo prazo, e não interferem em situações como o bloqueio meteorológico no Pantanal. Mas não podemos descartar a possibilidade de que, no futuro, se a vegetação continuar a diminuir, os ventos que sopram da floresta fiquem menos úmidos, alterando os regimes de chuva e agravando secas.

Continua após a publicidade

Secas como a do Pantanal e a de São Paulo podem se repetir no futuro? Sim. O bloqueio de alta pressão não pode ser evitado. Mas seus impactos podem ser minimizados. O monitoramento meteorológico já funciona 24 horas por dia, mas é preciso que o governo tenha um plano de ação caso o problema surja.

Siga
Continua após a publicidade

(1) Extreme Drought in the Brazilian Pantanal in 2019–2020: Characterization, Causes, and Impacts. J Marengo e outros, 2021.

Publicidade
TAGS:
Amazônia
queimadas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).