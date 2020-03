Mentiras clássicas: Red Bull é feito com sêmen de touro

O ingrediente ativo do energético é a taurina, uma substância que existe no sêmen de boi. Esse aminoácido, porém, foi isolado em laboratório pela primeira vez em 1827, como um componente da bile do fígado do touro. Ela está presente em várias outras coisas, do leite materno à carne de peixe, e é essencial para o funcionamento do nosso cérebro.

Mas a taurina do Red Bull é sintética, feita em laboratório. Seria economicamente inviável usar taurina natural. Para produzir 62 bilhões de latinhas de Red Bull, que é a quantidade vendida desde que ele foi lançado, em 1982, seria preciso extrair o fígado de 20 bilhões de touros – um número astronômico, 15 vezes maior do que toda a população mundial de bois.