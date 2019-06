O oficial da marinha aposentado Victor Vescovo bateu o recorde histórico de mergulho marítimo mais profundo. Usando um pequeno submarino, ele alcançou 10,927 quilômetros de profundidade — 16 metros a mais do que o recorde anterior.

Sozinho, ele atravessou as Fossas Marianas, localizadas no Pacífico, onde fica o ponto mais profundo de todo o oceano. O mergulho durou quatro horas e pode ter descoberto quatro novas espécies de animais.

Além de passar por peixes translúcidos, típicos das zonas abissais, o marinheiro encontrou algo ainda mais estranho: sacolas plásticas e papéis de bala. Essa não é a primeira vez que encontram lixo no fundo do oceano… O que só aumenta a preocupação com o ecossistema marinho.

A viagem de Vescovo faz parte da Expedição das Cinco Profundezas, que pretende chegar aos locais mais fundos de cada um dos oceanos — agora só falta ver quanto lixo vão encontrar por lá.