Mineral marciano também existe na Terra

A jarosita é um tipo de sulfato amplamente encontrado em Marte. Na Terra, porém, ela só costuma dar as caras em rejeitos de mineração expostos à ação de chuva e vento ou em áreas próximas a vulcões.

Agora, cientistas encontraram outra potencial fonte terrestre de jarosita: as profundezas do solo antártico. Partículas do minério estavam a 1.620 metros do solo gelado. A descoberta pode ajudar cientistas a entender a formação da jarosita em solo marciano, que é árido por natureza.