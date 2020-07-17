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Ciência

Molécula da semana: morfina, a molécula por trás do ópio

A substância batizada em homenagem a Morfeu causou duas guerras e viciou 12 milhões de pessoas antes de se tornar um analgésico comum nos hospitais.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2020, 19h24 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
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 (Colagem: Juliana Alencar/Getty Images)
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Molécula da semana: morfina, a molécula por trás do ópio Priorizar nos meus resultados Google

No século 18, a Inglaterra importava seda, chá e porcelana da China aos baldes. Os chineses, porém, não demonstravam interesse por nenhum produto inglês. A balança comercial estava desequilibrada, o dinheiro fluía apenas na direção do Oriente.

Pessoas viciadas em drogas são pródigas compradoras de mais drogas. E os ingleses conheciam uma droga poderosa: o ópio. Ele é extraído do látex da papoula P. Somneferum, uma planta cultivada na Índia – cujo território, na época, era colônia do Império Britânico. Plano perfeito: era hora de viciar os chineses até pegar cada centavo de volta (ética não era bem o forte desse pessoal).

No auge da sacanagem, 2,5 mil toneladas de ópio eram despejadas na China por ano, viciando 12 milhões de cidadãos e desequilibrando a gangorra das exportações para o lado dos ingleses. A dinastia Qing proibiu a droga e, incapaz de lidar com o tráfico ilegal, entrou em duas guerras com a poderosa Marinha Real. Perdeu ambas. Foi assim que Hong Kong foi parar na mão dos ingleses – gerando um impasse geopolítico que reverbera ate hoje. 

Entre 1803 e 1805, o químico alemão Friedrich Sertürner isolou o princípio ativo do látex da papoula. A droga que subjugou uma civilização milenar. A molécula, que perfaz algo entre 8% e 14% do ópio, foi batizada de morfina – em referência a Morfeu, o Deus grego dos sonhos. E ela de fato estava por aqui desde os tempo de Morfeu. 

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No século 2, o médico grego Galeno o recomendava para curar coisas tão distintas quanto asma, epilepsia, tristeza e pedras nos rins. No século 16, o alquimista suíço Paracelso misturou a droga com álcool, almíscar e âmbar para criar um elixir contra tosse, insônia, dor e diarreia – o láudano –, que era vendido nas farmácias sem receita até o início do século 20.

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A morfina (bem como a heroína) funcionam como versões vastamente mais poderosas das endorfinas, os analgésicos produzidos pelo próprio corpo. Os dependentes param de produzir endorfinas naturais, e a produção não é retomada automaticamente quando o uso da droga é interrompido – o que gera um longo período de depressão e abstinência dolorosa.

Quando você pratica exercícios, faz sexo ou come chocolate, seu corpo libera endorfinas. É o tal “runner’s high”, um barato relatado por muitos atletas de alto desempenho. No fundo, estamos todos em busca de uma versão light de uma das brisas mais nocivas da história.

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Leia mais sobre a morfina e a longa história dos opioides nesta reportagem. Esse foi o Molécula da Semana – nosso post semanal sobre química no Instagram, que agora também vai aparecer no site. Aguarde a próxima molécula. Semana que vem, vamos falar do Zolpidem

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MORFINA
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