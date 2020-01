Mulheres com nojo de insetos acham homens de barba menos atraentes

Hipsters que se esforçam para cultivar uma barba de respeito têm um argumento científico para fazê-lo. A ciência prova que pelos corporais passam a ideia de masculinidade e, por tabela, tendem a tornar alguém mais charmoso.

O problema é que, para aquelas incomodadas com pragas como piolhos, carrapatos e pulgas, barbas não são um atrativo. Há mulheres que têm uma aversão inconsciente a pelos faciais.

A pesquisa que sugere isso envolveu 919 mulheres heterossexuais, que tinham de julgar fotos de homens barbados e imberbes. Do ponto de vista evolutivo, a preocupação faz sentido. Uma cara peluda pode trazer no pacote vetores de doenças, que encontram ali um local quentinho para viver. E as chances de ser contaminada ao ganhar uma beijoca contam na hora de escolher um parceiro.