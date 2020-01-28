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Ciência

Mulheres com nojo de insetos acham homens de barba menos atraentes

A chance de ter contato com um parasita escondido entre os pelos faz com que elas, involuntariamente, liguem menos para os barbudos.

Por SUPER 28 jan 2020, 18h29 | Atualizado em 3 fev 2020, 18h51
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 (NPHOTOS/Getty Images)
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Mulheres com nojo de insetos acham homens de barba menos atraentes Priorizar nos meus resultados Google

Hipsters que se esforçam para cultivar uma barba de respeito têm um argumento científico para fazê-lo. A ciência prova que pelos corporais passam a ideia de masculinidade e, por tabela, tendem a tornar alguém mais charmoso.

O problema é que, para aquelas incomodadas com pragas como piolhos, carrapatos e pulgas, barbas não são um atrativo. Há mulheres que têm uma aversão inconsciente a pelos faciais.

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A pesquisa que sugere isso envolveu 919 mulheres heterossexuais, que tinham de julgar fotos de homens barbados e imberbes. Do ponto de vista evolutivo, a preocupação faz sentido. Uma cara peluda pode trazer no pacote vetores de doenças, que encontram ali um local quentinho para viver. E as chances de ser contaminada ao ganhar uma beijoca contam na hora de escolher um parceiro.

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