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Ciência

Nasa libera primeiro vídeo e áudios do rover Perseverance em Marte; veja

Imagens mostram momento exato em que o robô tocou a superfície do planeta - e ruídos retratam, pela primeira vez, o som ambiente de Marte.

Por Bruno Carbinatto 23 fev 2021, 18h46
Foto panorâmica tirada pelas câmeras da Perseverance.
 (NASA / JPL-Caltech/Divulgação)
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A Nasa liberou, no fim desta segunda-feira (22), os primeiros registros em áudio feitos pelo rover Perseverance, que pousou em Marte na última quinta-feira (18). A agência espacial americana também divulgou um vídeo do momento da aterrissagem do robô no planeta.

É a primeira na história vez que o som do Planeta Vermelho é registrado e enviado à Terra. O microfone do Perseverance não funcionou durante o pouso em si, mas começou a captar ruídos quando o equipamento já estava são e salvo em solo marciano. Em um dos primeiros áudios divulgados, é possível ouvir os barulhos gerados pelo próprio robô, juntamente com os sons ambiente marcianos:

Uma outra faixa divulgada pela agência filtra os sons do rover, resultando apenas o barulho natural de Marte.

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Além dos áudios, a agência divulgou um vídeo de mais de três minutos de duração que detalha o momento em que o Perseverance pousa na superfície marciana. Do momento da abertura do paraquedas, o sistema de câmeras da missão cobriu todo o processo de descida do rover até a cratera Jezero. A filmagem começa 11 quilômetros acima da superfície, mostrando ação supersônica do maior paraquedas já enviado para outro mundo, e termina com o momento em que o robô toca em segurança na cratera a uma velocidade de 2,6 km/h. Cinco câmeras localizadas em três componentes diferentes das espaçonaves coletaram as imagens.

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“Para aqueles que se perguntam como se pousa em Marte – ou por que é tão difícil fazer – aqui está a resposta”, disse o administrador interino da Nasa Steve Jurczyk. “A missão Perseverance está apenas começando e já forneceu alguns dos registros visuais mais icônicos da história da exploração espacial. O vídeo reforça o nível de precisão e de engenharia que é necessário para construir e colocar um veículo no Planeta Vermelho.”

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“Este vídeo da descida do Perseverance é o mais próximo que você pode chegar de pousar em Marte sem colocar uma roupa especial”, disse Thomas Zurbuchen, administrador científico da Nasa. “Assisti-lo deve se tornar obrigatório para jovens mulheres e homens que desejam não só explorar outros mundos e construir espaçonaves que os levarão até lá, mas também fazer parte das equipes que buscam  objetivos mais audaciosos no futuro.”

A missão da Nasa coletará uma série de dados importantes sobre nosso vizinho cósmico, mas o objetivo principal é investigar se Marte já pode ter abrigado vida em algum momento de seu passado. O local escolhido para o pouso, inclusive, é perfeito para isso. O robô explorará a cratera Jezero, que possui 45 quilômetros de diâmetro e está localizada no hemisfério norte de Marte. Há cerca de 3,5 bilhões de anos, o local era um grande lago, abastecido pelas águas de um rio. Se alguma forma de vida nadou por lá, as rochas analisadas pelo Perseverance podem nos fornecer indícios dela.

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