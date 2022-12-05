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Ciência

Nem redes apimentadas são capazes de impedir golfinhos de roubar peixes

Pesquisadores gregos cobriram redes de pesca com a substância ardida da pimenta. Isso, porém, não manteve os golfinhos longe.

Por Leo Caparroz 5 dez 2022, 19h36 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Golfinho com metade do corpo fora d'água.
 (Adam Berkecz/Unsplash)
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Pescadores ao redor do mundo se depararam com um problema incomum, causado por um ladrão inusitado. Golfinhos estão saqueando redes de pesca, o que não só custa a renda dos pescadores, mas também coloca os golfinhos em risco de ferimentos e emaranhados.

Lutando para vencer a disputa, pesquisadores na Grécia pensaram em uma solução. A ideia era tornar a experiência desagradável, e assim afastar os golfinhos. Para isso, eles revestiram as redes com uma resina misturada com capsaicina, o composto químico responsável pela picância da pimenta.

Substâncias à base de capsaicina se provaram eficazes em afugentar mamíferos terrestres, como veados e roedores, e até mesmo alguns insetos e aves.

No entanto, depois de cinco meses testando as redes picantes, os pesquisadores concluíram que, infelizmente, elas não funcionaram. Os golfinhos nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) que mexeram com as redes pareceram não se incomodar.

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Mesmo frustrados, os pesquisadores se impressionaram com as habilidades furtivas dos golfinhos. Quando chega a hora do almoço, eles fazem furos precisos nas redes, ao invés de simplesmente rasgá-las.

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“O choque inicial para mim foi ver isso acontecer em tempo real”, disse Maria Garagouni, uma das autoras do estudo. Na interação inicial dos golfinhos com as redes apimentadas, dois animais gastaram menos de 15 minutos para abrir 217 buracos no equipamento.

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Apesar da evidência, ainda é cedo demais para afirmar que os golfinhos são fortes para pimenta. Embora se saiba que muitos cetáceos, incluindo os golfinhos-nariz-de-garrafa, sintam apenas o salgado dentre os cinco sabores primários (doce, salgado, azedo, amargo e umami), o sabor picante é registrado por um conjunto diferente de células sensoriais. Esse processo, que sinaliza sensações como dor e calor, ainda é pouco estudado na espécie.

Uma provável vantagem dos golfinhos na vitória contra os cientistas e pescadores é sua inteligência. Golfinhos são conhecidos por uma ampla variedade de estratégias de alimentação. Sua mente criativa e inovadora, combinada com o fato de não serem exigentes com o que comem, por um lado é benéfico para sua sobrevivência, por outro os coloca em conflito com os pescadores. Os cientistas supõem que os golfinhos tenham descoberto um jeito de invadir as redes apimentadas sem fazer contato suficiente para incomodá-los.

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O revestimento de capsaicina foi ineficaz contra os golfinhos; contudo, outro ladrão pareceu não gostar do tempero. Um predador não identificado, possivelmente uma tartaruga marinha, foca ou tubarão, abriu grandes buracos nas redes normais, usadas como controle, mas não nas picantes. Focados nos golfinhos, os pesquisadores não procuraram a identidade do bandido misterioso.

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