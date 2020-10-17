Nikon Small World 2020: as melhores imagens do mundo da microfotografia

O olho humano é uma máquina fotográfica incrível – capaz de deixar muita câmera no chinelo. Ainda assim, a maior parte do que existe no universo continua sendo invisível a olho nu. A boa notícia é que é cada vez mais fácil revelar tudo isso: para o que está longe, a anos-luz de distância, há telescópios e técnicas de observação espaciais cada vez mais precisos. E para aquilo que está embaixo de nosso nariz, mas não temos “zoom” o suficiente para contemplar, microscópios potentes.

Se a Nasa, ESA e outras agências espaciais são referências em fotos que usam a ciência para revelar a beleza do espaço, o concurso Nikon Small World é seu equivalente em escala microscópica. Realizado desde 1975, o prêmio dá visibilidade a registros de detalhes ínfimos da natureza, feitos por cientistas e fotógrafos do mundo todo – e que capturam universos invisíveis. É o Oscar da microfotografia científica.

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Na sua 46ª edição, a foto campeã foi esta que você vê abaixo, que mostra os detalhes do sistema linfático de um peixe-zebra (em laranja) e suas escamas (em azul). Assinada por cientistas americanos, ela foi resultado da combinação de 350 imagens obtidas por microscopia confocal.

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Abaixo, nós da SUPER listamos as 10 imagens mais impressionantes de 2020, escolhidas por um júri de cientistas e divulgadas no último dia 13 de outubro. O Top 20 do concurso está disponível neste link. E você pode ver as menções honrosas, que ficaram de fora da lista mas nem por isso deixam de ser incríveis, clicando aqui.

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1/10 10º lugar: O pequeno crustáceo de água-doce Daphnia magna, ampliado 10 vezes. (Ahmad Fauzan / Nikon Small World 2020/Divulgação) 2/10 9º lugar: As conexões entre neurônios do hipocampo, região do cérebro humano ligada às emoções e à memória. (Jason Kirk / Quynh Nguyen / Nikon Small World 2020/Divulgação) 3/10 8º lugar: Um embrião de camaleão, aumentando 10 vezes. (Dr. Allan Carrillo-Baltodano / David Salamanca / Nikon Small World 2020/Divulgação) 4/10 7º lugar: Em laranja, os microtúbulos – filamentos de proteína – das paredes de uma célula. Em azul, o seu núcleo. (Jason Kirk / Nikon Small World 2020/Divulgação) 5/10 6º lugar: Antera (estrutura onde é produzido o pólen de uma planta) de uma hebe – vegetação nativa da Oceania. (Dr. Robert Markus / Zsuzsa Markus / Nikon Small World 2020/Divulgação) 6/10 5º lugar: Um close da Agrotis infusa, espécie de traça nativa de Austrália e Nova Zelândia. (Ahmad Fauzan / Nikon Small World 2020/Divulgação) 7/10 4º lugar: Poros e hifas de um fungo arbuscular, que ataca as raízes de plantas. (Dr. Vasileios Kokkoris / Dr. Franck Stefani / Dr. Nicolas Corradi / Nikon Small World 2020/Divulgação) 8/10 3º lugar: A rádula – estrutura raspadora que serve como a língua de moluscos – de um caramujo de água doce, ampliada 40 vezes. (Dr. Igor Siwanowicz / Nikon Small World 2020/Divulgação) 9/10 2º lugar: O desenvolvimento embrionário de um peixe-palhaço (Amphiprion percula): dias 1, 3, 5 e 9 (Daniel Knop / Nikon Small World 2020/Divulgação) 10/10 1º lugar: Em laranja, o sistema linfático. Em azul, as escamas do dorso de um jovem peixe-zebra. (Daniel Castranova / Dr. Brant Weinstein / Bakary Samasa / Nikon Small World 2020/Divulgação)