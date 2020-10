Nikon Small World 2020: as melhores imagens do mundo da microfotografia

Atualizado em 17 out 2020, 10h15 - Publicado em 17 out 2020, 10h11

Por Guilherme Eler - Atualizado em 17 out 2020, 10h15 - Publicado em 17 out 2020, 10h11

O olho humano é uma máquina fotográfica incrível – capaz de deixar muita câmera no chinelo. Ainda assim, a maior parte do que existe no universo continua sendo invisível a olho nu. A boa notícia é que é cada vez mais fácil revelar tudo isso: para o que está longe, a anos-luz de distância, há telescópios e técnicas de observação espaciais cada vez mais precisos. E para aquilo que está embaixo de nosso nariz, mas não temos “zoom” o suficiente para contemplar, microscópios potentes.

Se a Nasa, ESA e outras agências espaciais são referências em fotos que usam a ciência para revelar a beleza do espaço, o concurso Nikon Small World é seu equivalente em escala microscópica. Realizado desde 1975, o prêmio dá visibilidade a registros de detalhes ínfimos da natureza, feitos por cientistas e fotógrafos do mundo todo – e que capturam universos invisíveis. É o Oscar da microfotografia científica.

Na sua 46ª edição, a foto campeã foi esta que você vê abaixo, que mostra os detalhes do sistema linfático de um peixe-zebra (em laranja) e suas escamas (em azul). Assinada por cientistas americanos, ela foi resultado da combinação de 350 imagens obtidas por microscopia confocal.

Abaixo, nós da SUPER listamos as 10 imagens mais impressionantes de 2020, escolhidas por um júri de cientistas e divulgadas no último dia 13 de outubro. O Top 20 do concurso está disponível neste link. E você pode ver as menções honrosas, que ficaram de fora da lista mas nem por isso deixam de ser incríveis, clicando aqui.

1/10 10º lugar: O pequeno crustáceo de água-doce Daphnia magna, ampliado 10 vezes. (Ahmad Fauzan / Nikon Small World 2020/Divulgação) 2/10 9º lugar: As conexões entre neurônios do hipocampo, região do cérebro humano ligada às emoções e à memória. (Jason Kirk / Quynh Nguyen / Nikon Small World 2020/Divulgação) 3/10 8º lugar: Um embrião de camaleão, aumentando 10 vezes. (Dr. Allan Carrillo-Baltodano / David Salamanca / Nikon Small World 2020/Divulgação) 4/10 7º lugar: Em laranja, os microtúbulos – filamentos de proteína – das paredes de uma célula. Em azul, o seu núcleo. (Jason Kirk / Nikon Small World 2020/Divulgação) 5/10 6º lugar: Antera (estrutura onde é produzido o pólen de uma planta) de uma hebe – vegetação nativa da Oceania. (Dr. Robert Markus / Zsuzsa Markus / Nikon Small World 2020/Divulgação) 6/10 5º lugar: Um close da Agrotis infusa, espécie de traça nativa de Austrália e Nova Zelândia. (Ahmad Fauzan / Nikon Small World 2020/Divulgação) 7/10 4º lugar: Poros e hifas de um fungo arbuscular, que ataca as raízes de plantas. (Dr. Vasileios Kokkoris / Dr. Franck Stefani / Dr. Nicolas Corradi / Nikon Small World 2020/Divulgação) 8/10 3º lugar: A rádula – estrutura raspadora que serve como a língua de moluscos – de um caramujo de água doce, ampliada 40 vezes. (Dr. Igor Siwanowicz / Nikon Small World 2020/Divulgação) 9/10 2º lugar: O desenvolvimento embrionário de um peixe-palhaço (Amphiprion percula): dias 1, 3, 5 e 9 (Daniel Knop / Nikon Small World 2020/Divulgação) 10/10 1º lugar: Em laranja, o sistema linfático. Em azul, as escamas do dorso de um jovem peixe-zebra. (Daniel Castranova / Dr. Brant Weinstein / Bakary Samasa / Nikon Small World 2020/Divulgação)