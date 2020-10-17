Nikon Small World 2020: as melhores imagens do mundo da microfotografia
Do embrião de um peixe-palhaço às ligações entre neurônios no hipocampo. Conheça o top 10 da 46ª edição do concurso, escolhido por um júri de cientistas.
O olho humano é uma máquina fotográfica incrível – capaz de deixar muita câmera no chinelo. Ainda assim, a maior parte do que existe no universo continua sendo invisível a olho nu. A boa notícia é que é cada vez mais fácil revelar tudo isso: para o que está longe, a anos-luz de distância, há telescópios e técnicas de observação espaciais cada vez mais precisos. E para aquilo que está embaixo de nosso nariz, mas não temos “zoom” o suficiente para contemplar, microscópios potentes.
Se a Nasa, ESA e outras agências espaciais são referências em fotos que usam a ciência para revelar a beleza do espaço, o concurso Nikon Small World é seu equivalente em escala microscópica. Realizado desde 1975, o prêmio dá visibilidade a registros de detalhes ínfimos da natureza, feitos por cientistas e fotógrafos do mundo todo – e que capturam universos invisíveis. É o Oscar da microfotografia científica.
Na sua 46ª edição, a foto campeã foi esta que você vê abaixo, que mostra os detalhes do sistema linfático de um peixe-zebra (em laranja) e suas escamas (em azul). Assinada por cientistas americanos, ela foi resultado da combinação de 350 imagens obtidas por microscopia confocal.
Abaixo, nós da SUPER listamos as 10 imagens mais impressionantes de 2020, escolhidas por um júri de cientistas e divulgadas no último dia 13 de outubro. O Top 20 do concurso está disponível neste link. E você pode ver as menções honrosas, que ficaram de fora da lista mas nem por isso deixam de ser incríveis, clicando aqui.