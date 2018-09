A notícia:

Novo estudo prova que uso de celular aumenta risco de câncer

O que ela dizia:

A reportagem, que viralizou a partir do jornal britânico The Observer, divulga um estudo que expôs ratos à radiação emitida por radiofrequência – a mesma encontrada nos celulares. Os bichos apresentaram índices maiores de câncer no cérebro e no coração.

Qual é a verdade:

Radiofrequência nada mais é do que o “sinal” do celular, que permite que ele se comunique com a rede móvel ao seu redor. Essa radiação é chamada de “não-ionizadora”: ela não carrega energia suficiente para remover elétrons de átomos e alterar moléculas.Por isso, sua chance de provocar mutações no DNA beira zero. Especialistas dizem que o experimento citado tem uma explicação muito mais simples: por acaso, os ratos expostos à radiação acabaram vivendo mais tempo que o outro grupo – variação que foi ignorada no resultado. Infelizmente, envelhecer realmente aumenta o risco de câncer – mais do que qualquer smartphone.