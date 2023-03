“Núcleo da Terra parou de girar, diz estudo.” Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

O núcleo do nosso planeta, 5 mil km abaixo da superfície, parou de rodar – e pode começar a girar na direção oposta, afirmam cientistas da Universidade de Pequim.

Qual é a verdade:

Não parou, não. Nem inverteu a direção. O que aconteceu foi: o núcleo da Terra estava girando mais depressa do que o manto (a segunda camada mais externa do planeta, antes da crosta), desacelerou um pouco, e agora gira na mesma velocidade do manto. Ou seja, o que parou foi a chamada “rotação diferencial”, não a rotação em si (1).

Os pesquisadores calculam a velocidade de giro do núcleo da Terra observando terremotos que atravessam o centro do planeta e vão parar do outro lado – as ondas sísmicas passam pelo núcleo do planeta, e são desviadas pela rotação dele (que, assim, pode ser deduzida).

Fonte 1. Multidecadal variation of the Earth’s inner-core rotation. Y Yang e X Song, 2023.