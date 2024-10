O animal mais rápido do mundo, o falcão-peregrino, bateu mais um recorde

Michiel Boom, um ecólogo da Universidade de Amsterdã, na Holanda, estava estudando os hábitos da tarambola-cinzenta (Pluvialis squatarola), espécie de ave que passa seu período reprodutivo nas regiões mais ao norte da América e da Europa, quando teve sua pesquisa frustrada pela natureza.

O rastreador de uma das tarambolas-cinzentas mostrou uma mudança de direção para o sudeste, para longe do bando que estava indo para o noroeste. De acordo com o GPS, a ave começou a descer rapidamente até aterrissar numa pedreira. Foi a última localização do pássaro, que claramente havia sido capturado por um predador.

A perda de um dos pássaros foi ruim, claro, mas outra porta de estudo se abriu quando essa fechou. Prestando atenção nos dados de GPS, os cientistas reparam algo fora do comum: o pássaro foi capturado a 2881 metros acima do solo, uma altitude de caça muito mais alta do que o comum para as aves de rapina. É o registro mais alto de predação já feito.

Os restos da tarambola-cinzenta foram encontrados a 200 metros de um ninho de falcão-peregrino (Falco peregrinus), sugerindo que ele tenha sido o responsável pela morte da ave. Não é o primeiro recorde que essa espécie quebra, já que o falcão-peregrino também é o animal mais rápido do mundo, alcançando 320 km/h na posição de mergulho.

Mudança de rota no estudo

O estudo descrevendo a caça nas alturas foi publicado no periódico Ecology. As tarambolas-cinzentas costumam fazer suas viagens de migração voando em altitudes elevadas, e a intenção inicial dos pesquisadores da Universidade de Amsterdã era entender o porquê disso acontecer.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Os cientistas ainda não descobriram o motivo por trás dos altos voos das tarambolas-cinzentas, mas conseguiram uma descoberta que valesse o estudo. A caça aconteceu na Suécia, e os pesquisadores foram até o local para realizar cruzamentos de dados e investigações que garantissem que a ave pequena tivesse sido caçada por um falcão.

Falcões-peregrinos podem ser encontrados em todos os continentes, menos na Antártida. Essas aves supervelozes são encontradas até em grandes cidades como Nova Iorque, e alguns especialistas dizem que elas podem alcançar velocidades ainda mais rápidas que as registradas, talvez chegando a 380 km/h.

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.