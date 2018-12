O teste que detecta diabetes com luz

Cientistas da Universidade de Groningen, na Holanda, desenvolveram um novo método para diagnosticar diabetes no estágio inicial — quando a doença ainda não aparece em testes sanguíneos. O exame consiste em jogar luz fluorescente sobre a pele do braço e analisar a luz refletida. Dessa forma, os médicos obtêm a quantidade de AGEs — proteínas que se ligam à glicose no sangue.

Essa técnica não é nova. O que os holandeses descobriram foi outra coisa: que as AGEs acumulam-se com mais rapidez em quem tem diabetes, mesmo quando os níveis de glicose no sangue ainda estão normais. Ou seja, a detecção das AGEs abre portas para um diagnóstico precoce da doença — o que sempre ajuda em qualquer tratamento.