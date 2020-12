Os 2 melhores projetos de crowdfunding em dezembro

Hidrelétrica no banheiro

Projeto Shower Power

O que é Uma caixinha de som Bluetooth que fica acoplada ao chuveiro e é alimentada pelo fluxo da água. Dentro dela há um dínamo que gira com a passagem da água e gera energia suficiente para alimentar a caixinha e recarregar sua bateria, que dura 16 horas.

Meta US$ 15 mil

Chance de rolar 4/5

Calça de grafeno

Projeto Omega Pants

O que é Uma calça feita com tecido que contém grafeno: uma folha de carbono com apenas 1 átomo de espessura, extremamente leve e resistente. Graças a esse material, a calça é quase indestrutível – e se ajusta melhor à temperatura (fica fresca no verão e quente no inverno).

Meta US$ 30 mil

Chance 4/5