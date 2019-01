Os indicados ao Oscar 2019 que você já pode ver em casa

Nesta terça (22), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista completa dos indicados a 91a edição do Oscar, que acontecerá no dia 24 de fevereiro.

Dentre os destaques, Roma, uma produção original Netflix dirigida por Alfonso Cuarón, e A favorita, do diretor grego Yorgos Lanthimos, lideram com dez indicações cada. Já Pantera Negra fez história e, com sete indicações, é o primeiro filme de super-herói a concorrer na categoria de Melhor Filme.

Mas a vida não é fácil para o amante da sétima arte. Dos oito indicados ao prêmio principal, três ainda não estrearam no Brasil e quatro praticamente já saíram de cartaz. Por sorte, com uma ajudinha da internet e dos serviços de streaming, é possível conferir alguns dos indicados deste ano no conforto do seu sofá.

Filmes

Roma

Onde assistir? Netflix

Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, o filme da Netflix chega como um dos favoritos ao Oscar. O longa, dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón, que ficou famoso por Gravidade e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, conta a história de uma empregada e de uma típica família de classe média, ao mesmo tempo em que faz um retrato do México dos anos 1970.

Pantera Negra

Onde assistir? YouTube, Now e Telecine Play

Pantera Negra é, indiscutivelmente, um fenômeno. A história do herói africano da Marvel fez mais de US$ 1,3 bilhão de bilheteria e, além disso, discutiu temas como representatividade, racismo e diversidade cultural. Além da categoria principal, concorre em outras seis, como Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Figurino.

A balada de Buster Scruggs

Onde assistir? Netflix

Estrelado por Liam Neeson e James Franco, o filme é mais uma produção original Netflix a dar as caras neste Oscar. O faroeste, que concorre a três categorias (roteiro adaptado, figurino e canção original), é dirigido pelos irmãos Coen. Em 2008, eles venceram o Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor com o filme Onde os Fracos Não Têm Vez (também disponível na plataforma).

Documentários

Black Sheep

Onde assistir? YouTube

Esta produção, que concorre ao prêmio de Melhor Documentário em Curta-Metragem, foi feita pelo jornal britânico The Guardian e é um emocionante relato sobre violência racial. O filme mostra a vida de Cornelius Walker, um jovem negro que, após a morte de uma vizinha, passa a morar em uma cidade completamente racista.

A Partida Final

Onde assistir? Netflix

Outro que concorre na categoria de curta-metragem, essa produção, feita pela Netflix, retrata a vida de pacientes terminais e dos profissionais responsáveis por cuidar dos últimos seus últimos momentos. Ideal para quem gosta de refletir sobre a vida e a morte – e perfeito para chorar.

A Night at the Garden

Onde assistir? Vimeo

Imagine a seguinte cena: 20 mil americanos se reúnem no Madison Square Garden, uma das famosas arenas de show de Nova York, para saudar a ascensão do nazismo, com direito a músicas, coreografias e bandeiras. Tudo isso em pleno 1939, no início da Segunda Guerra Mundial.

Por mais inusitado que pareça, esse evento aconteceu de verdade, e os seus registros foram recuperados pelo diretor Marshall Curry, em um filme de sete minutos que também concorre para melhor documentário em curta-metragem.

Animações

Os Incríveis 2

Onde assistir? YouTube e Now

Depois de 14 anos, a mais aguardada continuação de um filme da Pixar estreou em 2018 e foi uma das maiores bilheterias do ano passado, tendo arrecadado mais de US$ 1,2 bilhão. Por muito menos, dá pra alugá-lo pelo YouTube, ou assisti-lo pelo Now, caso você seja assinante do serviço. Os Incríveis 2 concorre para Melhor Animação.

Ilha dos Cachorros

Onde assistir? YouTube e Now

Depois de O Fantástico Sr. Raposo, o diretor Wes Anderson, de O Grande Hotel Budapeste, voltou ao universo das animações stop-motion com este filme, que homenageia o cinema e a cultura japonesa. No elenco de dublagem dos cachorros, estão grandes nomes de Hollywood, como Bryan Cranston, Edward Norton e Bill Murray.

Separe alguns minutos do seu dia e dê uma chance aos indicados a Melhor Curta de Animação. Das cinco produções que concorrem ao prêmio, é possível ver quatro:

Bao

Onde assistir? Short of the Week

Late Afternoon

Onde assistir? YouTube e Vimeo

One Small Step

Onde assistir? YouTube

Weekends

Onde assistir? Short of the Week